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أزمة صحية لعبدالله الرويشد تؤجل حفله بموسم الرياض

تعرض المطرب الكويتي الكبير، عبدالله الرويشد، لأزمة صحية ما أدي لتأجيل حفله بموسم الرياض.

فريق التحرير by فريق التحرير
أزمة صحية لعبدالله الرويشد تؤجل حفله بموسم الرياض
أزمة صحية لعبدالله الرويشد تؤجل حفله بموسم الرياض

كشفت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت بالمطرب الكويتي الكبير، عبدالله الرويشد، موضحة أنها كانت بداية جلطة، وتم التعامل معها من قبل الأطباء.

وانتشرت أخبار في الساعات الماضية، حول تعرض المطرب الكويتي الكبير، عبدالله الرويشد، لبدايات جلطة دماغية، مساء الأحد.

الحالة الصحية للمطرب عبدالله الرويشد

أزمة صحية لعبدالله الرويشد تؤجل حفله بموسم الرياض

وأوضحت فجر السعيد، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “إكٍس” (تويتر سابقا)، أن المطرب الكويتي الكبير، أصيب ببداية جلطة، وبسبب سرعة نقله للمستشفي، وتعامل معها الأطباء، استقرت حالته.

وأضافت السعيد:” الحمدلله.. وصلتني أخبار تؤكد أن الفنان الكبير عبدالله الرويشد بخير”.

تأجيل حفل الرويشد بموسم الرياض

أزمة صحية لعبدالله الرويشد تؤجل حفله بموسم الرياض

ومن جانبه أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية (GEA)، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر)، تأجيل حفل ليلة “وداعية” للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، حتى أشعار آخر، نظرا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد.

وتمني المستشار تركي آل الشيخ، الشفاء العاجل لسفير الأغنية الخليجية.

وكان مقرر إقامة الحفل الجمعة المقبلة، على مسرح محمد عبده بأرينا ضمن حفلات موسم الرياض.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...