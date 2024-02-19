أزمة صحية لعبدالله الرويشد تؤجل حفله بموسم الرياض

كشفت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت بالمطرب الكويتي الكبير، عبدالله الرويشد، موضحة أنها كانت بداية جلطة، وتم التعامل معها من قبل الأطباء.

وانتشرت أخبار في الساعات الماضية، حول تعرض المطرب الكويتي الكبير، عبدالله الرويشد، لبدايات جلطة دماغية، مساء الأحد.

الحالة الصحية للمطرب عبدالله الرويشد

وأوضحت فجر السعيد، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “إكٍس” (تويتر سابقا)، أن المطرب الكويتي الكبير، أصيب ببداية جلطة، وبسبب سرعة نقله للمستشفي، وتعامل معها الأطباء، استقرت حالته.

الحمدلله والمنه وصلتني أخبار تؤكد بأم #الملك الفنان الكبير #عبدالله_الرويشد بخير الحمدلله.. كانت بداية جلطه وبفضل من الله ودعاء محبينه لحقوها الاطباء وهو الآن بحاله مطمئنه ??? الله لايروعنا عليك يابوخالد .. ديربالك على نفسك انت بالنسبه لنا #ثروه_وطنيه pic.twitter.com/RqMzmGg8iq — فجر السعيد ?? (@AlsaeedFajer) February 18, 2024

وأضافت السعيد:” الحمدلله.. وصلتني أخبار تؤكد أن الفنان الكبير عبدالله الرويشد بخير”.

تأجيل حفل الرويشد بموسم الرياض

ومن جانبه أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية (GEA)، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر)، تأجيل حفل ليلة “وداعية” للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، حتى أشعار آخر، نظرا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد.

تنويه



نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة "وداعية"للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر

والذي كان مقررًا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى أشعارا آخر .

تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل????? pic.twitter.com/EDexvUw77q — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 18, 2024

وتمني المستشار تركي آل الشيخ، الشفاء العاجل لسفير الأغنية الخليجية.

وكان مقرر إقامة الحفل الجمعة المقبلة، على مسرح محمد عبده بأرينا ضمن حفلات موسم الرياض.