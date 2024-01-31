فريق التحرير by فريق التحرير

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بيان سعودي كويتي بشأن حقل الدرة

فريق التحرير by فريق التحرير

أشار بيان مشترك اليوم الأربعاء إلى تأكيد السعودية والكويت على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت.

وقال البيان السعودي الكويتي المشترك، إن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

بيان سعودي كويتي بشأن حقل الدرة

وأكد البيان على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة.

وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر وفقا لأحكام القانون الدولي.

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فريق التحرير

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