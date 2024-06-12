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حريق هائل في الكويت يسفر عن مقتل العشرات

فتحت التحقيقات لتحديد أسباب الحادث، في حين أعلنت السلطات الكويتية عن اتخاذ إجراءات لمعالجة قضية تكدس العمالة الوافدة في المباني

فريق التحرير by فريق التحرير
حريق هائل في الكويت

شهدت منطقة المنقف جنوب الكويت فاجعة مروعة صباح اليوم الأربعاء، حيث اندلع حريق هائل في مبنى سكني للعمال، مخلفًا وراءه أكثر من 41 حالة وفاة وعشرات الإصابات.

وقد سارعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران، إلا أن جهود انتشال الجثث لا تزال مستمرة.

وفي أعقاب هذه المأساة، أعلن وزير الداخلية الكويتي، فهد اليوسف، الذي تفقد موقع الحريق، عن التحفظ على مالك العقار ومالك شركة العمال، مؤكدًا أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستتحرك لمعالجة قضية تكدس العمالة الوافدة في المباني.

من جهته، أوضح مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، عيد العويهان، أن المبنى الذي اندلع فيه الحريق يستخدم لسكن العمال، وأن فرق الإطفاء لا تزال تؤمن الموقع وتتحقق من كافة أجزاء المبنى. وأشار إلى أن أغلب الوفيات ناجمة عن الاختناق، وأن أكثر من 35 جثة لا تزال في موقع الحريق.

وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تعاملها مع 43 مصابًا في عدد من المستشفيات المحلية. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق قد اندلع بسبب وجود عبوات غاز في الطابق الأرضي من المبنى، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الأسباب الدقيقة.

يُعد هذا الحادث من أسوأ الحرائق التي شهدتها الكويت على مدى سنوات طويلة، ويأتي بعد “حريق عرس الجهراء” الذي اندلع عام 2009 في إحدى خيم الأفراح في محافظة الجهراء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...