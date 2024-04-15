الكويت.. الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً جديداً لمجلس الوزراء

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم، مرسوماً بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، خلفاً للشيخ محمد صباح السالم الصباح الذي قدم استقالته في أعقاب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة.

ويباشر الشيخ أحمد عبدالله مهامه الجديدة بتكليف من أمير البلاد بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة لإصدار مرسوم تعيينهم.

ويتمتع الشيخ أحمد عبدالله بخبرة واسعة في المجال الحكومي، حيث شغل مناصب وزارية عليا في حكومات سابقة، بما في ذلك منصب وزير الداخلية ووزير الدفاع. كما شغل منصب نائب رئيس الحرس الأميري.

وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله تحديات جمة، أبرزها معالجة الأوضاع الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار السياسي، وتلبية تطلعات المواطنين.