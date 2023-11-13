الكويت تسجن 3 مواطنين يتاجرون بالإقامات

قضت محكمة التمييز الكويتية اليوم بتأييد حكم بحبس ثلاثة مواطنين، أحدهم يعمل في هيئة القوى العاملة لمدة 4 سنوات، وذلك بتهم المتاجرة بالإقامات وتزوير أوراق لشركات فندقية وهمية والتلاعب في معاملات الكشف على الشركات والأرقام المدنية، كما أوردت صحيفة “القبس”.

وبذلك تكون محكمة التمييز الكويتية قد أسدلت الستار على واحدة من قضايا المتاجرة بالإقامات والتي ظهرت خلال جائحة “كورونا” إضافة إلى تزوير تراخيص شركات وهمية.

وكانت محكمة الجنايات في الكويت أرجأت محاكمة نائب حالي متهم بالتزوير في تحويل إقامات وافدين إلى 7 كانون الثاني / يناير المقبل، وذلك لمخاطبة مجلس الأمة في رفع الحصانة عنه.

وشهدت الجلسة حضور النائب المتهم أمام القاضي، لكن المحكمة لم توجه له الإتهام، وبعد انتهاء الجلسة وصدور القرار، تبين ان المحكمة امتنعت عن سؤاله لوجود مانع قانوني يتمثل في وجود حصانه أم ترفع حتى الآن.

وقد تقدم مواطن بشكوى اتهم فيها النائب بأنه وراء تحويل إقامات عمال يعملون لديه إلى كفالة شركة أخرى دون علمه، وطالب بمعاقبته.