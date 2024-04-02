فريق التحرير by فريق التحرير

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الكويت تستأنف فتح تصاريح العمل للمصريين بعد 16 شهرا

فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من التوقف بشرط فحص طبي بالرقم القومي

فريق التحرير by فريق التحرير
المصريين

أوضحت “الجريدة” أنه عقب مرور 16 شهرا على قرار وزير الداخلية السابق طلال الخالد، القاضي بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تلك التصاريح وفقاً للمادة “18”، للعمل بالقطاع الأهلي.

ونقلت “الجريدة” عن مصادرها أن “القوى العاملة” اشترطت للموافقة على منح التصريح “ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد”.

المصريين

وكانت هيئتا “القوى العاملة” و”شؤون الإقامة” قد بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقا للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.

يذكر أن وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد الصباح، سبق أن أصدر قرارا بايقاف تصاريح العمل للمصريين منذ عام ونصف على خلفية الحديث حول بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية. وطلبت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية وقتها من نظيرتها في جمهورية مصر العربية التحقق من سلامة التعاقدات التي تسبق عملية الاستقدام الى الكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد والالتزام بالتشريعات والانظمة الكويتية للحد من أية مخالفات تنتج عن عدم الالتزام بها والتي تنتهي بترحيل العمالة المخالفة. ودعت الكويت وزارة العمل المصرية التركيز على دور وكالات التوظيف ودور الجهات الحكومية في مراقبته بما يكفل حماية حقوق العمالة قبل سفرها وضمان صحة وسلامة اجراءات الاستقدام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...