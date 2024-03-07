صندوق الثروة الكويتي يستعد لعام رائع بدعم الأسهم الأمريكية

تستعد هيئة الاستثمار الكويتية، التي تدير أكثر من 800 مليار دولار من الأموال الحكومية، لواحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق وسط ارتفاع واسع النطاق في السوق أدى إلى عوائد مكونة من رقمين لدى صندوق الثروة الكويتي.

“أكثر من 50% من استثمارات الهيئة العامة للاستثمار موجودة في الولايات المتحدة”، وفق تصريحات نقلتها بلومبرغ لأشخاص مطلعين على الأمر في صندوق الثروة الكويتي.

الأسهم الأمريكية تنعش صندوق الثروة الكويتي

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن الارتفاع الذي حدث العام الماضي في مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 ساعد في تعزيز العائدات في الأشهر الـ 11 حتى فبراير. وأضافوا أن ذلك يمثل انتعاشا للصندوق عن العام السابق، عندما كانت العائدات ثابتة.

وقالت المصادر، إن أكبر مخصصات صندوق الثروة الكويتي، خارج الولايات المتحدة موجودة في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، تليها آسيا، والأسواق الناشئة.

عوائد الهيئة العامة للاستثمار

وتعد هيئة الاستثمار الكويتية، واحدة من أكبر صناديق الثروة في العالم، ولا تكشف رسميًا عن قيمة أصولها، ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة للعامة، منذ 3 سنوات مضت، أعلن صندوق الأجيال القادمة – وهو وعاء ادخار وطني تديره هيئة الاستثمار العامة – عن عوائد بنسبة 33٪ للسنة المنتهية في مارس 2021.

وشمل ذلك عائدًا بنسبة 38٪ من ميزانية الهيئة العامة للاستثمار.

ومن شأن العائد المكون من رقمين أن يجعل الأصول الخاضعة للإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار أقرب إلى تريليون دولار، مما يضيق الفجوة مع أكبر مستثمر في دول الخليج.

ويعد صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي يبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار هو الأكبر في العالم، تليها شركة الصين للاستثمار.

ويأتي هذا الأداء بمثابة دفعة مرحب بها للصندوق الذي واجه تحديات في السنوات الأخيرة.

القطاعات المفضلة لهيئة الاستثمار الكويتية

لقد كانت هيئة الاستثمار الكويتية تاريخيًا مستثمرًا عالميًا رائدًا، حيث تمتلك حصصًا في شركة بلاك روك، ومجموعة مرسيدس بنز، وخلال أزمة عام 2008، اشترت حصة في شركة سيتي جروب وباعتها لاحقًا بربح يزيد عن مليار دولار.

وقالت المصادر، إن الصندوق لا يزال يرى نفسه نشطًا وملتزمًا بالاستثمار في أشباه الموصلات، والقطاعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وتعمل هيئة الاستثمار الكويتية أيضًا على زيادة الاستثمارات في الائتمان الخاص، وفقًا للمصادر.

لقد أصبح السوق الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار منافسًا خطيرًا للإقراض السائد، حيث يجذب المستثمرين من خلال تقديم معدلات عائد أعلى.

وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار أقدم صندوق ثروة في العالم، ويلعب الصندوق دورا رئيسيا في المساعدة على تنويع اقتصاد الكويت بعيدا عن النفط، وتشمل محفظته حصصا في الموانئ، والمطارات، وأنظمة توزيع الطاقة حول العالم.

وبصرف النظر عن صندوق الأجيال القادمة، فهو تدير أيضًا صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة، وهو المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية للحكومة.