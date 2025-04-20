ارتفاع التضخم في الكويت 2.41 % خلال مارس 2025

شهد التضخم في الكويت ارتفاعًا ملحوظًا في شهر مارس 2025، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 2.41%، ليصل إلى 136.1 نقطة مقارنة بـ 132.9 نقطة في نفس الشهر من العام السابق.

يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات في السوق المحلي.

تأثير ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات على التضخم في الكويت

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن قطاع الأغذية والمشروبات كان الأكثر تأثيرًا في زيادة التضخم، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 4.99% على أساس سنوي.



وتلا ذلك قطاع السلع والخدمات المتنوعة الذي ارتفع بنسبة 4.72%، ثم قطاع الملابس والأحذية بنسبة 4.26% في نفس الفترة.

التضخم في الكويت على أساس شهري

على المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 0.29% مقارنة بشهر فبراير، ليصل إلى 135.7 نقطة.



ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة والصحة بنسبة 0.77% و0.72% على التوالي.

وشهد قطاع الخدمات السكنية، ارتفاعا بنسبة 0.74% في مارس 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بينما شهد استقراراً في الأسعار على أساس شهري.

انخفاض أسعار النقل وسط التضخم في الكويت

في المقابل، شهد قطاع النقل انخفاضًا في الأسعار بنسبة 0.98% على أساس سنوي، لكن، على أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة طفيفة بلغت 0.07% مقارنة بشهر فبراير.