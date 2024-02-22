وفاة الطبيب هاني الناظر.. رحل صديق المصريين

حالة من الحزن الشديد خيمت على المصريين بعد نبأة وفاة الدكتور هاني الناظر طبيب الأمراض الجلدية الشهير، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأصيب هاني الناظر بمرض سرطان “بيركت” منذ عدة أشهر، وهو نوع نادر من أنواع السرطان وسريع النمو وتظهر أعراضه فجأة وتزداد سوءا بسرعة.

وقال الدكتور محمد الناظر، استشاري الجلدية، وهو ابن الدكتور هاني، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “صلاة الجنازة اليوم الخميس 22 فبراير/شباط 2024 في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء”.

وعرف عن الدكتور هاني الناظر بحبه للخير ومساعدة الجميع، لدرجة أن الكثيرين أطلقوا عليه صديق المصريين، يث إن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحظى بعدد كبير من المتابعين الذين يسألونه دائما ويستفسرون عن بعض الحالات المرضية، ولم يكن يبخل عن أي شخص بالإجابة حتى في أثناء مرضه.

ورغم أن الاستفسارات كانت تصل لمئات الرسائل يوميا، إلا أنه كان شديد الحرص على الرد، وكتابة الدواء في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى يطلب من الحالة زيارته في عيادته، لدرجة أن البعض أشفق عليه من كثيرة الرسائل التي يرد عليها.

مواليد الدكتور هاني الناظر

الدكتور هاني الناظر ولد في 26 ديسمبر/كانون الأول من عام 1950، في حي المنيل الشهير بمدينة القاهرة، وتعود جذور عائلته “أبودومة” إلى مدينة طما بمحافظة أسيوط، وفقا لوسائل إعلام محلية.

تخرج الدكتور هاني الناظر بكلية الزراعة، وفي أبريل/نيسان من عام 196 تم تعيينه مساعد باحث بقسم الفارماكولوجي بالمركز القومي للبحوث.

لم يتوقف الناظر عند هذا الحد، وقرر استكمال الدراسات العليا في مجال النباتات الطبية، وفي نفس الوقت التحق بكلية الطب، وحصل على بكالوريوس الطب في الأمراض الجلدية وهو نفس تخصص والده، ونجح في تحقيق حلمه بأن يصبح طبيبا، فلم يكون الحظ حليفه في الثانوية العامة، فلم يستطع الالتحاق بكلية الطب، على درجة واحدة فقط.

في عام 2006 أصبح الناظر أستاذا باحثا بقسم بحوث الأمراض الجلدية، شعبة البحوث الطبية، بعد أن حصل الناظر على درجة الزمالة من الكلية الملكية البريطانية للأطباء، وشغل منصب رئيس المركز القومى للبحوث في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2009.