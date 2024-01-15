مصر تكشف حقيقة وقف الامتحانات بسبب تفشي وباء

نفت الحكومة المصرية ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن وقف الامتحانات في المدارس المصرية بسبب انتشار وباء بين الطلاب.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معلومات بشأن وقف الامتحانات في مدارس الجمهورية بعد تفشي وباء معدي، وهو مرض الجديري المائي بين التلاميذ.

الحكومة المصرية تنفي الشائعة رسميا

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم، وأيضا وزارة الصحة والسكان، وتم نفي هذا القرار جملة وتفصيلا.

ونفت وزارة الصحة المصرية، تفشي أي مرض أو وباء بين الطلاب، مؤكدة أن الوضع آمن ومستقر، وليس هناك ما يدعو للقلق.

وأضافت الوزارة، أن لديها برنامج ترصد وبائي، مهمته العمل بشكل فعال من أجل رصد واكتشاف أي مرض، أو وباء يدخل البلاد.

الامتحانات مستمرة بشكل طبيعي

من ناحيتها قالت وزارة التربية والتعليم المصرية، إنها لم تتخذ أي قرار بشأن وقف الامتحانات بالمدارس، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل الطبيعي، وأن الامتحانات تسير وفق الخريطة الزمنية المقررة مسبقا.

وأشارت الوزارة أنها تشدد دائما على المدارس بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع وزارة الصحة، ومديريات الصحة في المحافظات بهدف الحفاظ على صحة الطلاب.