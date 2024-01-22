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“لأنها تستحق”.. مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل مع تعليق نجيب ساويرس

تعرف إلى تعليق الملياردير المصري، نجيب ساويرس، الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولمن كان يوجه التعليق؟.

فريق التحرير by فريق التحرير
"لأنها تستحق".. مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل مع تعليق نجيب ساويرس
"لأنها تستحق".. مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل مع تعليق نجيب ساويرس

“خالص شكري وامتناني.. ليست لأنها فقط والدتي، لكن لأنها تستحق”، هكذا علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تصريحات محام مصري يقدم برنامج توك شو، عن والدته، وقيامها بتأسيس جمعية لجمع القمامة حفاظا على البيئة.

"لأنها تستحق".. مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل مع تعليق نجيب ساويرس

تعليق نجيب ساويرس، أثار تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي من قبل العديد من المصريين، حيث كتب أحدهم معلقا: “الست دي مش محتاجه لأحد يمجد فيها ولا انها تعمل بيزنس من وراء أعمال الخير اسألوا عنها كويس، وعن أعمال الخير اللي بتعملها وجمعيات الخير والتنمية اللى عملاها من زمااان بلاش تهدوا كل حاجه حلوه فى البلد”.

يسرية لوزة والدة نجيب ساويرس

وأضاف آخر: “سيدة فعلا جميلة ومحترمة، والحديث معاها يكشف جوانب أكثر من الرُقي والوطنية الشديدة والخُلق الطيب”.

وكان المحامي المصري، خالد أبو بكر قد كتب في حسابه على منصة “إكس” عن يسرية لوزة، والدة نجيب ساويرس: “هانم من هوانم مصر، وهي السيدة يسرية لوزة، مليارديرة مصرية، وأم نجيب، وسميح، وناصف.. وتزوجت أنسي ساويرس، وبدأوا حياتهم في الصعيد وتعرض زوجها لمشاكل كثيرة جدا في حياته.. وربت عيالها تربية راقية جدا في فكرة احترام الأب، والأم”.

"لأنها تستحق".. مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل مع تعليق نجيب ساويرس

وأضاف خالد أبو بكر أنها “قررت إنشاء جمعية أهلية خيرية غرضها إنها تنظف مصر من الزبالة، لأنها لا تريد أن ترى أسطح المنازل أو الشوارع في مصر فيها زبالة.. هي قررت أن تقوم بعمل يفضل مدى الحياة شاهدا على الرُقي.. هذه هي مصر الجميلة”.

وتعليقا على ما كتبه أبوبكر، أعاد ساويرس نشر تلك التصريحات، قائلا: “خالص شكري وامتناني.. ليست لأنها فقط والدتي، لكن لأنها تستحق”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...