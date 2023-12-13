عقب تصويت استمر ثلاثة أيام في الانتخابات الرئاسية المصرية، انتهت مرحلة ادلاء المصريين بأصواتهم وسيتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في 18 كانون الأول/ ديسمبر.

وأشارت فضائية إكسترا نيوز الإخبارية إلى نتائج أحد المراكز (بمركز أرمنت بالأقصر) وتم فيه حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 65963 صوتًا، كما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 7251 صوتًا، وحصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1463 صوتًا، بينما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 1269 صوتًا.

وانتهى التصويت عند التاسعة مساء أمس الثلاثاء في مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي جرت على مدار ثلاثة أيام. ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية مساء الثلاثاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2023) عن الهيئة الوطنية للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الاقتراع، تسجيل إقبال “غير مسبوق” من الناخبين على المشاركة في الانتخابات.

وقالت هيئة الانتخابات مساء الاثنين إن إقبال الناخبين وصل إلى 45 % ونفت شائعات عن تمديد التصويت ليوم رابع، بحسب التلفزيون المصري الرسمي. ومن المقرر أن تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وإعلان الحصر العددي للأصوات في موعد أقصاه اليوم الأربعاء.

يذكر أن السيسي يترشح لولاية ثالثة بعد تعديلات دستورية أجريت في عام 2019 والتي سمحت أيضا بتمديد مدة الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.