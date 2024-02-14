ناصف ساويرس يفكر في تفكيك إمبراطوريته.. ماذا يريد أغنى رجل في مصر؟

يبدو أن الملياردير ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، مقبل على عملية إعادة هيكلة للأصول، إذ يقول إن الخيارات المتاحة أمام مجموعة “OCI”، تشمل بيع جميع الأصول، وتحويلها إلى أموال نقدية لعمليات الاستحواذ الجديدة

ويفكر ناصف ساويرس، في إجراء إصلاح جذري لإمبراطوريته للكيماويات والأسمدة، وهو ما قد يشمل تفكيك ممتلكاته الرئيسية وتفريغ أجزائها، بعد مبيعات أصول بقيمة 7 مليارات دولار على مدى الشهرين الماضيين.

ماذا يريد ناصف ساويرس؟

وقال أغنى رجل في مصر، والذي تشمل أصوله الشخصية نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، إنه يتطلع إلى تحول كامل في الأعمال التي تشكل جوهر ثروته، مجموعة الكيماويات OCI المدرجة في هولندا.

ويتضمن أحد الخيارات تحويلها إلى شركة ذات أموال نقدية تسعى إلى عمليات استحواذ في صناعات جديدة، حسبما قال الملياردير البالغ من العمر 63 عامًا في حوار لصحيفة فايننشال تايمز.

وأضاف: “ليس من الضروري أن تكون أسمدة، ولا يجب أن تكون مواد كيميائية.. إذا تم بيع كل OCI، الفريق الأساسي.. أعلم أننا رواد أعمال متسلسلون وسنفعل شيئًا ما”.

وتأتي هذه التعليقات في أعقاب موجة من نشاط الصفقات في شركة OCI استجابة لضغوط من المستثمر الأمريكي الناشط جيف أوبين، وكذلك داخل مكتب عائلة NNS Group التابع لشركة ساويرس.

ثروة أغنى رجل في مصر

وأغنى رجل في مصر، الذي تتجاوز ثروته الـ 8 مليارات دولار، جمع محفظة واسعة من الاستثمارات من خلال NSS التي تشمل أستون فيلا بالإضافة إلى حصص في مجموعة أديداس، وسلسلة المقاهي Joe & The Juice، التي يقع مقرها في الدنمارك.

لكن شركة “أو سي أي”، لإنتاج الكيماويات، حيث يمتلك حصة تبلغ نحو 40 %، وعائلته 14% أخرى، كانت محور اهتمامه طوال معظم العام الماضي.

في مايو، وافق مجلس إدارة شركة OCI على مراجعة استراتيجية لجميع خطوط الأعمال بالإضافة إلى مكان إدراجها في هولندا بعد أن اشترت شركة Ubben حصة 5%، وضغطت على المجموعة لاستكشاف الخيارات، بما في ذلك بيع الأصول لتحسين عوائد المساهمين.

ونهاية 2023، وافقت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة على بيع حصتين من الأسمدة تبلغ قيمة كل منهما نحو 3.6 مليار دولار.

وارتفعت أسهم شركة OCI بنسبة 50% منذ أن انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات قبل صفقات الأسمدة في ديسمبر.

ويراقب المستثمرون الآن ما ستفعله شركة OCI بأعمالها المتعلقة بالميثانول، ومشروع الأمونيا منخفض الكربون في تكساس.

وإلى جانب أرباح الربع الرابع يوم الأربعاء، قالت المجموعة إنها ستستخدم عائدات معاملاتها لخفض الديون وتوزيع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار على المساهمين هذا العام.

من هو رجل الأعمال ناصف ساويرس؟

ورجل الأعمال ناصف ساويرس، هو الابن الأصغر للراحل أنسي ساويرس، الذي أسس شركة إنشاءات في الخمسينيات، وبناها على مدى عقود لتصبح شركة كبيرة متعددة الجنسيات تسمى الآن أوراسكوم للإنشاءات.

ومع نمو الشركة، بحثت العائلة عن طرق لتنويع أنشطتها، ودخول صناعة الإسمنت وتوسيع العمليات من مصر إلى الأسواق الناشئة الأخرى.

كما أدخل شقيقاه العائلة إلى صناعات جديدة، فقد بنى نجيب، الابن الأكبر، إمبراطورية اتصالات قبل بيعها، ويستثمر الآن في مناجم الذهب، بينما استثمر الابن الأوسط سميح في صناعة السياحة.

صفقة المجموعة الفرنسية لافارج

وباعت أوراسكوم أعمالها في مجال الإسمنت إلى لافارج في عام 2007 في صفقة بقيمة 10.2 مليار يورو حصل بموجبها ساويرس على حصة كبيرة في المجموعة الفرنسية لافارج بالإضافة إلى مقعدين في مجلس الإدارة.

وتضمنت أصول أوراسكوم المباعة في الصفقة مصنعًا في سوريا أدى في النهاية إلى فرض غرامات كبيرة على شركة لافارج بسبب تقديمها مدفوعات لتنظيم داعش، بالإضافة إلى حصة في مصنع أسمنت مملوك للدولة في كوريا الشمالية.

ومنحت صفقة لافارج ساويرس مقعدا في الصف الأول في عملية اندماج المجموعة الفرنسية عام 2015 مع منافستها السويسرية هولسيم التي أدت إلى إنشاء أكبر شركة أسمنت في العالم.

ناصف ساويرس ، الذي كان أحد أكبر المساهمين في شركة لافارج هولسيم المندمجة، باع كل أسهمه في عام 2019 بعد سنوات من مشاهدة فشل الاندماج في الوفاء بوعد الاندماج.

ثم حول اهتمامه إلى الأسمدة، مع تركيز بقية شركة OCI على أعمال المواد الكيميائية.

وقال ناصف ساويرس:” هناك شيء واحد مشترك” بين قطاعي الإسمنت، والأسمدة. “إن الطاقة الرخيصة تساعد كلا الصناعتين.. لكن الإسمنت هو عمل تجاري محلي، والأسمدة والمواد الكيميائية هي تجارة عالمية.

وقد خضعت صناعة الأسمدة للتدقيق بسبب بصمتها الكربونية الثقيلة.

وقال ناصف ساويرس، إن شركة OCI تسعى لإنتاج “الأمونيا الزرقاء”، التي يمكن أن تقلل الانبعاثات بشكل كبير.

أغنى رجل في مصر ينقل مقر أعماله

وقام أغنى رجل في مصر، مؤخرًا بنقل مقر NNS من لوكسمبورج إلى أبو ظبي.

ومن لندن وأبو ظبي، يقوم ساويرس ببناء NNS لتصبح شركة قابضة يمكنها إدارة استثماراته المختلفة، بما في ذلك أستون فيلا.

واستحوذ أغنى رجل في مصر، والملياردير الأمريكي ويس إيدينز، المؤسس المشارك لمجموعة Fortress Investment Group، على حصة 55 % في النادي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في عام 2018، مما أنقذه من الأزمة المالية.

وبعد مرور عام، تمت ترقيته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز المربح، وقام ناصف ساويرس، منذ ذلك الحين بتوسيع مجموعته من الأصول الرياضية تحت شركته، وشركة V Sports التابعة لشركة Edens، بما في ذلك حصة في نادي فيتوريا البرتغالي.

وأعلنت المجموعة في ديسمبر الماضي أن المستثمر الأمريكي أتايروس أصبح شريك أقلية في شركة في سبورتس، حيث قال أشخاص مطلعون على الأمر إن الحصة البالغة 20% تقريبًا تقدر قيمة أستون فيلا بأكثر من نصف مليار إسترليني.

رهان كرة القدم

وبينما يبدو أن رهان ناصف ساويرس، يؤتي ثماره، فقد أصر على أنه لم يكن في أستون فيلا من أجل المال.

وقال ساويرس: “أي شخص يمارس كرة القدم ويقول إن هذا استثمار خالص، فهو كاذب في 95% من الحالات”.

وأضاف:” إنها العاطفة. انها تسبب الادمان. ويمكن أن يفسد عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بك ويستمر في الأسبوع التالي.

وأكد أن امتلاك النادي ساعد في تغيير وجهة نظره بشأن ما يلزم لتحقيق النجاح في مجال الأعمال والرياضة.

ويمتد اهتمامه بالرياضة إلى ما هو أبعد من ملكية النادي، وهو أحد كبار المساهمين في شركة أديداس، وعضو في مجلسها الإشرافي.

ومع اقتراب ساويرس من مفترق طرق مهني آخر وسط إعادة هيكلة كاملة في شركة OCI، فإنه يؤكد “بغض النظر عن النتيجة، لن أتراجع”.