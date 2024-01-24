تلقت 5 بنوك مصرية صدمة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بعد أن خفضت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل من مستقرة إلى سلبية، وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني الحالي دون تغيير.



والبنوك الخمسة هي، البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وبنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي)، وبنك الأسكندرية، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

بينما أبقت الوكالة على تصنيف الودائع طويلة لأربعة بنوك، وهي، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، عند Caa1، وأبقت أيضا على تصنيف بنك الإسكندرية عند B3.

ومنذ أيام، أكدت موديز تصنيف الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1، وخفضت وكالة موديز النظرة المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية من مستقرة إلى سلبية

موديز تخفض النظرة المستقبلية لـ5 بنوك مصرية



ويوم الخميس الماضي، عدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، بسبب مخاطر متعلقة بضعف الوضع الائتماني للدولة، وسط أزمة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023، خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، تصنيف مصر على المدى الطويل بالعملات الأجنبية من B إلى -B، في ظل ارتفاع ديون الحكومة ومخاطر التمويل الخارجي، واستقرار الاقتصاد الكلي.