يرحب المسلمون في جميع أنحاء العالم بقدوم شهر رمضان، وهو شهر الصيام، والصدقات، وأيضا التقاليد، والعادات المرتبطة، بالأطعمة الشهية على موائد الإفطار طوال هذا الشهر، الذي استقبلته غالبية الدول الإسلامية بدءا من الإثنين.

وبحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس، فإنه بالرغم من الأجواء والأطعمة الرمضانية في الشرق الأوسط مع ترحيب المسلمين بالشهر المعظم، إلا أن الصعوبات التي يواجهها المسلمون وخاصة المصريين هذا العام لتوفير وجبات الإفطار في رمضان، أثرت على مظاهر الاحتفال، وعلى موائد الإفطار بشكل خاص.

ظلال قاتمة على الاحتفالات

وفي هذا العام، ألقت الحروب، وارتفاع أسعار السلع بسبب زيادة أسعار الشحن، بظلال قاتمة، على موائد الإفطار بشكل خاص على الاحتفالات بالشهر الكريم.

ويكافح الكثيرون أيضًا لشراء الغذاء حيث لا يزال التضخم مرتفعًا في العديد من البلدان، وتفاقم في بعضها.

ومع ذلك، حتى المسلمين الذين يكافحون اقتصاديًا أو غير ذلك يتطلعون إلى ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه بركات حقيقية للشهر الكريم، والوقت الذي يقضونه مع أحبائهم.

عند غروب الشمس، يفطر الكثيرون على تمرة أو اثنتين، قبل حضور صلاة العشاء.. بعد ذلك يجتمعون لتناول “الإفطار”، وهو وليمة فخمة عادةً يتشاركونها مع الأصدقاء، والعائلة، وستسود أجواء احتفالية حتى وقت متأخر من الليل.

موائد الإفطار في مصر تعاني من التضخم

في مصر، يعاني الكثيرون على الرغم من الأجواء الاحتفالية، وفي القاهرة، تتزين الشوارع بفوانيس رمضان الملونة، وتبيع المخابز حلويات رمضان، وتروج شبكات التلفزيون للمسلسلات التي تعرض في وقت الذروة، على أمل الاستفادة من اجتماع الأسرة على موائد الإفطار، ومتابعتهم لأشهر البرامج، والمسلسلات.

ولكن أيضا، تحت المظهر الخارجي للاحتفال بالشهر الكريم، يعاني الكثيرون.. وقامت الحكومة المصرية بتعويم العملة المحلية (الجنيه) الأسبوع الماضي كجزء من خطة إنقاذ طارئة من صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وكان واحد من كل ثلاثة أشخاص في مصر، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، يعيش بالفعل في فقر، وفي السنوات الأخيرة، كافحت حتى الطبقة المتوسطة لتغطية نفقاتها.

وشهد معدل التضخم في مصر ارتفاعا غير متوقع في فبراير/شباط الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر بنسبة 35.7% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة بنحو 29.8% في يناير/كانون الثاني.

شراء الضرورويات فقط

وقال عبد الكريم صلاح، وهو موظف حكومي، وأب لأربعة أطفال، بينما كان يتسوق لشراء البقالة قبل شهر رمضان في حي الطبقة العاملة المحيط بمسجد السيدة زينب الشهير، حيث تمتلئ الأزقة بالأضواء والفوانيس: “الوضع كان صعباً للغاية”.

وأضاف: “نحن نشتري فقط الضروريات”.. “بالنسبة لنا، وللكثيرين مثلنا، أصبحت اللحوم ترفاً”.

قال أحد الرجال بينما كان ينتظر في طابور خارج مخبز يعرض صواني حلويات رمضان، بما في ذلك البقلاوة، والقطايف، والكنافة، “رمضان شهر صلاة، ولكنه شهر الحلويات أيضاً”.

ارتفاع الأسعار يقلل العزومات والإفطار في الخارج

وأكد محمد يوسف، مدرس ثانوي، إن العائلات كانت تجتمع على مائدة كبيرة للإفطار في أول أيام رمضان، لكن هذه الظاهرة تقلصت تماما، مع ارتفاع أسعار الأغذية قبل الشهر الكريم بأيام.

وأضاف، أنه كان يقوم هو وأسرته بالإفطار في أحد المطاعم خلال شهر رمضان، لكن هذا العام ومع الأسعار الجنونية للوجبات في المطاعم فإن هذه العادة أصبحت مستبعدة لأغلب الأسر المصرية.