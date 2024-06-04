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مصر.. مؤشرات إيجابية في القطاع الخاص غير النفطي في مايو 2024

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسنًا في الثقة خلال أيار/مايو، مدفوعًا باستقرار الأسعار واتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر

أظهر مسح حديث أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال تحسناً ملحوظاً في ثقة القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر ايار/مايو الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى استعادة الثقة بفضل تحسن استقرار الأسعار بعد خفض قيمة الجنيه المصري في آذار/مارس، إلى جانب الاتفاق على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات لا يزال أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، إلا أن التراجع في نشاط الأعمال المصري كان بوتيرة معتدلة، ويعكس صورة متباينة عبر القطاعات التي شملها الاستطلاع. فقد سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة مزيداً من الانخفاض، في حين شهدت قطاعات الخدمات والبناء ارتفاعاً.

وفقًا للتقرير تحسنت معنويات الأعمال للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي، مما يشير إلى تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية. وقد شجع هذا التحسن الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت مشتريات المدخلات بأبطأ معدل منذ شباط/فبراير 2022.

وأشار ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، إلى أن زيادة استقرار الأسعار في مصر غذت إنفاق العملاء، إلا أن الانكماش المستمر في بعض القطاعات يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينتشر في بقية الاقتصاد.

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فريق التحرير

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