مصر.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

كشفت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في الأجور، سيتم تطبيقها بداية من شهر مايو 2024.

وقال المجلس القومي للأجور، اليوم الأحد، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه من شهر مايو 2024.

وتأتي هذه الزيادة بعد أقل من شهر على تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين بالدولة إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، بداية من شهر مارس 2024.

وتأتي القرارات الحكومية السابقة ضمن حزمة حماية اجتماعية أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بلغت تكلفتها 180 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكدت وزيرة التخطيط في مصر على حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل، في ظل التحديات الراهنة.

وقالت إن الحكومة المصرية تسعى للحفاظ على حقوق العمال، وتوفير الحياة الكريمة لهم، بالإضافة إلى سعيها إلى الحفاظ على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد رئيس المجلس، ووزيرة التخطيط، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي لتحقيق مصلحة العاملين بالقطاع الخاص، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي.



وفي 6 مارس الماضي قرر البنك المركزي تحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار والسماح بتحديد سعره وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما رفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى نحو 50 جنيها لكل دولار، بعدما ظل ثابتا عند مستوى 30.85 جنيه للدولار، قبل أن ينخفض إلى نحو 47 جنيها في الوقت الحالي.

واستعرضت وزيرة التخطيط، تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص حيث وصل في شهر يناير عام 2022 إلى نحو 2400 جنيه.

وتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى نحو 2700 جنيه خلال شهر يناير 2023، ثم تم رفعه من جديد خلال شهر يوليو عام 2023 ليصل إلى 3000 جنيه.

وفي شهر يناير 2024، تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى نحو 3500 جنيه، قبل أن يصدر المجلس الأعلى للأجور قراره اليوم الأحد بزيادته إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

وقال بيان صادر عن المجلس إنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

فيما قال وزير العمل المصري، حسن شحاتة، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه يأتي تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة العمل على توفير المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”.

وأضاف أن القرار يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.

وأوضح الوزير أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في المحافظات، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.