مصر تُطلق مشروعًا ضخمًا مع تركيا باستثمارات 7 مليارات دولار

أعلنت وزارة النقل المصرية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الجانب التركي تهدف إلى إنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية في مدينة مرسى مطروح بشمال غرب البلاد، وتهدف المنطقة إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم لمدة 6 أشهر لبدء العمل الفوري على المشروع، تشمل هذه الفترة إجراء الدراسات اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة، بينما يقوم التحالف بعمل دراسات جدوى لتدبير التمويل من مؤسسة دولية لمرحلة الإنشاء.

الاستثمارات وفرص العمل

وتستهدف المنطقة الصناعية اللوجيستية المزمع إقامته في ميناء جرجوب، الواقع على ساحل البحر المتوسط، إلى ضخ استثمارات مباشرة تقدر بنحو 7 مليارات دولار في جميع مراحله، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل، وفقًا لبيانات رسمية.

وأكد البيان، أن الحكومة المصرية تستهدف استغلال الموقع المميز لميناء جرجوب من خلال تنفيذ مشروعات مُتكاملة بالتعاون مع التحالف، تشمل تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجاري، بالإضافة إلى مناطق حرة ولوجيستية، وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية، وذلك من أجل زيادة حجم التجارة مع الدول الأفريقية وتعظيم دور مصر تجاه أفريقيا.

الهدف من المشروع

وأضاف البيان، أن الهدف من المشروع هو توفير الدعم اللوجستي للصناعات التكميلية وصناعات القيمة المضافة وأنشطة التخزين لكافة أنواع البضائع، واستغلال المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء.

بالإضافة إلي جذب الاستثمارات العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية (الصناعة – السياحة – لوجستيات – تكنولوجيا المعلومات)، وإقامة مراكز سياحية عالمية مثل مدينة العلمين ورأس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وتنمية نصيب مصر من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وجذب سياحة الكروز، وإنشاء مجتمع عمراني متكامل مدعوم بمطار خاص.

وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر توقيع العقد النهائي للمشروع قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن يبدأ التشغيل الفعلي له في أوائل عام 2026.