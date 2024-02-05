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مصر تُصدر أذون خزانة دولارية بقيمة 1.061 مليار دولار

أصدرت مصر أذون خزانة دولارية بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%، مما يدل على ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة المصرية على سداد التزاماتها المالية.

فريق التحرير by فريق التحرير
البنك المركزي المصري

في خطوة إيجابية للاقتصاد، أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.

وذلك في إطار الجهود الحكومية لسد فجوة التمويل في الموازنة العامة وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.

وبلغت قيمة العطاءات المقدمة 1.477 مليار دولار، أي بزيادة 39.3% عن قيمة الإصدار.

وبحسب البنك المركزي المصري جاءت أذون الخزينة كالتالي:

  • شريحة 364 يومًا بقيمة 500 مليون دولار بمتوسط عائد 5.134%.
  • شريحة 728 يومًا بقيمة 561 مليون دولار بمتوسط عائد 5.164%.

وقد شارك في العطاء 23 بنكًا محليًا وأجنبيًا، مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين في أذون الخزانة.

تُعد أذون الخزانة من الأدوات المالية الهامة التي تستخدمها الحكومات لجمع الأموال من المستثمرين، وتتميز بكونها آمنة وذات عائد ثابت.

وتعتبر هذه العملية إيجابية للاقتصاد، حيث تُظهر ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على سداد التزاماتها المالية.

وتشير أيضًا إلى قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

يُذكر أن مصر قد باعت أذون خزانة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار في عطاء مماثل في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وتعتزم الحكومة المصرية طرح المزيد من أذون الخزانة الدولارية خلال الفترة المقبلة لتمويل احتياجاتها المالية.

ويُمكن للمستثمرين شراء أذون الخزانة من خلال البنوك أو شركات الأوراق المالية.

وتعتبر أذون الخزانة استثمارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عائد ثابت ومخاطر منخفضة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...