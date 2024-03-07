مصر.. توقعات إيجابية لاحتياطيات النقد الأجنبي في 2024

توقع معهد التمويل الدولي أن يتجاوز إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر 50 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية، مدعومًا بصفقة رأس الحكمة الاستثمارية واتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير إلى أن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، والتي ستدر تمويلاً فورياً بقيمة 35 مليار دولار، فاقت التوقعات، وأن رد فعل السوق عليها كان إيجابياً.

ومن المقرر أن تتلقى مصر 24 مليار دولار في صورة سيولة مباشرة، بينما يتم شطب 11 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي وتحويلها إلى الجنيه وضخها في مشروعات التنمية.

وأوضح التقرير أن شطب الودائع الإماراتية سيخفض صافي الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيؤدي إلى تسجيل صافي أصول أجنبية إيجابية في السنة المالية 2023-2024. كما سيتقلص إجمالي الدين الخارجي من 165 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 إلى 157 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024.

ورجح معهد التمويل الدولي أن يضع برنامج صندوق النقد الدولي أجندة إصلاحية، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من مشروع رأس الحكمة، مصر على مسار مستدام. كما سيمثل تحرير سعر صرف الجنيه حافزًا للخصخصة والمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتوقع التقرير أن ترتفع قيمة الجنيه إلى نحو 42.5 جنيه للدولار خلال العام المالي 2024-2025، بينما سيصل متوسط سعر صرف الجنيه إلى نحو 33.5 أمام الدولار في العام المالي الحالي.

وأكد معهد التمويل أن الدين الخارجي في مصر، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سيظل قابلاً للإدارة عند 45% في السنة المالية 2023-2024، ارتفاعًا من 42% في 2022-2023. وأوضح أن المكاسب المفاجئة الكبيرة من النقد الأجنبي التي ستتحصل عليها مصر ستساهم في تخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد.