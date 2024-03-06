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رئيس الحكومة المصرية: توحيد سعر صرف الجنيه خطوة هامة نحو الاستقرار الاقتصادي

يعتبر توحيد سعر صرف الجنيه المصري خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر. وتشمل التوقعات انخفاض معدلات التضخم وضبط الدين العام وتحفيز القطاع الخاص.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر صرف الجنيه المصري يمثل خطوة “بالغة الأهمية” في مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة ستساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، ومن ثم كبح جماح التضخم.

وكان البنك المركزي المصري عقد اجتماعًا استثنائيًا اليوم، اتخذ خلاله قرارات هامة تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري. تضمنت هذه القرارات:

  • رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
  • السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار، مقارنةً بـ 30.85 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وتشمل التوقعات:

  • انخفاض معدلات التضخم.
  • ضبط الدين العام.
  • تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر.

وأكد مدبولي على التزام الحكومة بالاستمرار في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي، والتنسيق مع البنك المركزي لضبط الدين العام، وخفض معدلات التضخم، ودفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات.

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فريق التحرير

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