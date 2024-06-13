دفعات على 6 أشهر.. البنوك المصرية تقسّط صكوك الأضاحي

في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الأضاحي في مصر خلال السنوات الأخيرة، اتجهت بعض البنوك المصرية إلى طرح برامج تقسيط لصكوك الأضاحي للأفراد، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ووزارة الأوقاف.

ويعد صك الأضحية وثيقة تعاقدية بين المضحي والجهة المنفذة، تتيح للأفراد المشاركة في شعيرة الأضحية دون الحاجة إلى تحمل عبء الذبح والتوزيع.

وعلى الرغم من أن مفهوم صك الأضحية ليس بجديد في مصر، إلا أن فكرة تقسيط قيمته عبر البنوك لا تزال حديثة العهد. وقد شهدت هذه البرامج إقبالًا متزايدًا في ظل ارتفاع أسعار الذبائح، حيث تسعى البنوك إلى تسهيل إجراءات الشراء من خلال قنواتها الرقمية المختلفة.

وتتنوع أسعار صكوك الأضاحي في مصر وفقًا لنوع الأضحية والجهة المقدمة للخدمة، حيث تتراوح أسعار صكوك الأضاحي المستوردة بين 4900 و7905 جنيهات، بينما تتراوح أسعار صكوك الأضاحي البلدية بين 9700 و11758 جنيهًا.

وتوفر بعض البنوك تمويلات مرصودة لشراء الصكوك بدون فوائد، ولكن بشروط محددة مثل سداد الأقساط خلال 6 أشهر وبأقساط متساوية.

وتشمل طرق شراء وسداد أقساط الأضاحي المحافظ الإلكترونية، وتطبيقات البنوك، وتطبيق “انستا باي”، والفروع المتاحة في كل بنك.

وقد وفرت وزارة الأوقاف المصرية صكوك أضاحي للمصريين العاملين في الخارج، يتم شراؤها إلكترونيًا عبر حساب بنكي مخصص في بنك مصر.