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تستهدف 3.5 مليون طن.. مصر تشترى 2.8 مليون طن قمح محلي في شهر

تعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح عالمياً، حيث تشترى القاهرة القمح من 22 بلد، آخرها مولدوفا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرازيل، والهند، وصربيا، لكنها في الغالب تعتمد على 11 بلد فقط، وأبرزهم روسيا.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت وزارة التموين المصرية عن شرائها نحو 2.8 مليون طن من القمح المحلي، في حين تستهدف شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي بنهاية موسم الحصاد الحالي.

قمح

ونقلت وكالة الأنباء رويترز عن كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، قوله إن القاهرة تعاقدت على شراء 2.8 مليون طن من القمح، مقارنة بهدفها المتمثل في شراء 3.5 مليون طن، خلال موسم الحصاد المحلي الذي بدأ في منتصف شهر أبريل الماضي.

استيراد القمح من عدة بلاد

وتعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح عالمياً، حيث تشترى القاهرة القمح من 22 بلد، آخرها مولدوفا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرازيل، والهند، وصربيا، لكنها في الغالب تعتمد على 11 بلد فقط، وأبرزهم روسيا.

وخلال الربع الأول من العام الجاري قفزت واردات مصر من القمح بنسبة 21% لتسجل نحو 3.35 مليون طن مقابل 2.75 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت الواردات من روسيا وأوكرانيا في الربع الأول من العام الجاري نحو 3.2 مليون طن، مثلت أكثر من 95% من إجمالي الواردات، مقارنة بما لا يتجاوز 2.64 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وإلى جانب المشتريات المحلية من القمح فإن وزارة التموين تقوم باستيراد كميات قمح إضافية لتوفير احتياجات منظومة الخبز المدعم من الدقيق، والتي يستفيد منها نحو 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويتم إنتاج من 250 إلي 275 مليون رغيف يوميًا.

وفق تقديرات وزارة الزراعة، فإن مصر تنتج كميات من القمح تتراوح بين 9 و10 ملايين طن سنويًا، في حين زرعت الموسم الماضي نحو 3.2 مليون فدان مقارنة بنحو 3.6 مليون فدان في الموسم السابق له..

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...