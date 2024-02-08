مصر: تراجع التضخم السنوي إلى 29.8% في يناير 2024

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 29.8% في كانون الثاني/يناير 2024، مقارنة بـ 33.7% في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وهذا الانخفاض هو الرابع على التوالي، مدفوعًا بتأثير الأساس الإيجابي، ولكن لا تزال هناك مخاطر من ارتفاع التضخم مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

على أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6% في كانون الثاني/يناير مقارنة مع 1.4% في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4%، مقارنة بالارتفاع 2.1% في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 47.5%، وذلك مقارنة مع ارتفاع 60.5% في كانون الأول/ديسمبر 2023.

ويُعدّ هذا المعدل هو الأدنى منذ أيار/مايو 2023.

ويعزى هذا التراجع إلى:

انخفاض أسعار المواد الغذائية: تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% في كانون الثاني/يناير 2024 على أساس شهري، و 4.7% على أساس سنوي.

تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% في كانون الثاني/يناير 2024 على أساس شهري، و 4.7% على أساس سنوي. انخفاض أسعار السلع غير الغذائية: تراجعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4% في كانون الثاني/يناير 2024 على أساس شهري، و 3.4% على أساس سنوي.

وتعتبر هذه البيانات إيجابية بالنسبة للاقتصاد المصري. وتشير إلى بدء استقرار الأسعار بعد ارتفاعها بشكل كبير خلال العام الماضي.

وتأمل الحكومة المصرية في أن يستمر التضخم في التراجع خلال العام الحالي، وأن تؤدي هذه الإجراءات إلى خفض التضخم إلى مستويات مقبولة.

وتتخذ الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للحد من التضخم، منها:

رفع أسعار الفائدة: قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال عام 2023، بهدء كبح جماح التضخم.

قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال عام 2023، بهدء كبح جماح التضخم. ضبط المالية العامة: تعمل الحكومة على خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، بهدء تقليص العجز في الموازنة العامة.

تعمل الحكومة على خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، بهدء تقليص العجز في الموازنة العامة. دعم الإنتاج المحلي: تدعم الحكومة الإنتاج المحلي من خلال تقديم حوافز للمستثمرين.

وتثبت الحكومة العملة عند 30.85 جنيه للدولار منذ آذار/مارس الماضي، لكن العملة تراجعت إلى نحو 60 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء.

وإذا خفضت الحكومة قيمة الجنيه بشكل رسمي، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما قد يدفع التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى.

وتحتاج الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتضخم، مثل تحسين الإنتاجية وخفض عجز الموازنة.