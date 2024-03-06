فريق التحرير by فريق التحرير

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مصر تخفّض قيمة الجنيه للمرة الرابعة منذ 2022

هبط الجنيه المصري 46% مقابل الدولار ليصل إلى 45 جنيهًا، وهو التخفيض الرابع لقيمته منذ أوائل عام 2022.

فريق التحرير by فريق التحرير
الجنيه المصري

شهد الجنيه المصري تراجعًا حادًا في قيمته مقابل الدولار الأميركي اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر صرف الدولار 45 جنيهًا مصريًا بحلول الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات البنك التجاري الدولي.

ويمثل هذا الانخفاض تراجعًا بنسبة 46% عن سعر الصرف في بداية العام.

وأشارت بيانات من بنوك خاصة أخرى إلى أن سعر صرف الدولار يتراوح بين 40 و 42 جنيهاً.

وجاء هذا الانخفاض بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 600 نقطة أساس، واعلانه عن السماح للسوق بتحديد سعر الصرف.

وأكد البنك المركزي في بيانه على أهمية “توحيد أسعار الصرف” في البلاد، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.

وبذلك، يكون تم تخفيض قيمة الجنيه المصري للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022، في محاولة من السلطات المختصة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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