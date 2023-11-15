تسببت عوامل عديدة في قفزة أسعار الدولار منها تخفيض التصنيف الائتماني لبنوك مصري، وفيما سجل سعر الدولار في البنوك المصرية،30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر ، قفز سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء لمستويات غير مسبوقة اعتبرت اعلى سعر للدولار منذ ولادة السوق السوداء في مصر في ثمانينات القرن الماضي بتجاوزه لـ 50 جنيها.

ويأتي ذلك عقب خفض مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية وكانت الوكالة قد خفضت قبل أسبوع تصنيف مصر الائتماني.

الوكالة ذكرت في تقرير أنها خفضت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (مصر) وبنك القاهرة إلى “-B” من “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك لمواكبة تصنيف الائتمان السيادي للبلاد.

الوكالة أوضحت أن سبب خفض تصنيف البنوك يعود إلى التعرض الكبير للديون السيادية، فضلاً عن تقديم هذه البنوك قروضاً ضخمة للشركات الحكومية، مما يجعلها عرضة لمخاطر التخلف عن السداد التي تواجهها البلاد.