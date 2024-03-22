فريق التحرير by فريق التحرير

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573 مليار جنيه مخصصات الأجور في مصر العام المالي المقبل

مخصصات الأجور في مصر العام المالي المقبل، زادت 103 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر

رفعت الحكومة المصرية، مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل 2024/ 2025، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.

وبلغت مخصصات الأجور للعام المالي الحالي 2023 / 2024 نحو 470 مليار جنيه.

تحسين مخصصات الأجور في مصر

573 مليار جنيه مخصصات الأجور في مصر العام المالي المقبل

قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن الحكومة المصرية ملتزمة باستكمال ما بدأته منذ موازنة العام المالي 2019 ـ 2020 في طريق تحسين مخصصات الأجور لموظفي الدولة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الآثار السلبية للأزمات العالمية.

وأضاف، أن رواتب موظفي الدولة شهدت قفزة نوعية خلال الأعوام الستة الماضية، ونعمل باستمرار على تحسينها، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه عام 2018 إلى 6000 جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة المتميزة في الحزمة الأحدث عام 2024.

زيادات مخصصات الأجور العام المالي المقبل

573 مليار جنيه مخصصات الأجور في مصر العام المالي المقبل

وأكد الوزير، أنه تم تحديد حد أدنى قدره 1000 جنيه للزيادات السنوية في رواتب الموظفين اعتبارا من عام 2023، وتم زيادتها إلى ما بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية في أحدث حزمة لعام 2024، والتي تضمنت أيضا الموافقة على زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ كتأكيد على التزام الدولة بتنمية قطاعي الصحة والتعليم.

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن إجمالي النفقات العامة المستهدفة بموازنة العام المالي المقبل 2024/ 2025 تبلغ 3.9 تريليون جنيه، فيما تصل الإيرادات المتوقعة إلى نحو 2.6 تريليون جنيه

وعلى أساس حجم النفقات والإيرادات فإن العجز الإجمالي المتوقع سيبلغ 1.3 تريليون جنيه.

2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية في الموازنة الجديدة

573 مليار جنيه مخصصات الأجور في مصر العام المالي المقبل

وأضاف الوزير المصري، أن وزارة المالية تستهدف تحقيق 2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية في الموازنة الجديدة، دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المتاحة.

وأكد معيط، أن الصحة، والتعليم “أولوية رئاسية” لمواصلة استراتيجية بناء المواطن المصري خلال الموازنات المقبلة بدءا من موازنة العام المالي 2024/ 2025، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع يلبي احتياجات مصر، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المتوسط ​​والمنخفض.

وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص إجمالي 596 مليار جنيه للدعم، منها أكثر من 134 مليار جنيه للسلع المدعومة، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثير تغيرات سعر الصرف.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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