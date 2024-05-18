مصر ترفع اسم محمد أبوتريكة من قوائم الإرهاب

ونقل موقع “القاهرة 24” المصري، عن المحامي خالد علي قوله إنه تم رفع اسم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق من قوائم الإرهاب، بعد صدور حكم من محكمة النقض.

ما هي قضية أبو تريكة؟

وفقا للمحامي خالد علي، ينص حكم محكمة النقض على إلغاء قرار محكمة الجنايات في مصر، والذي أدرج اسم لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب.

في عام 2017 أدرجت محكمة الجنايات في مصر اللاعب محمد أبو تريكة ونحو 1500 متهم على قوائم الإرهاب، وذلك قبل أن تحكم محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الجنايات.

رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب

ولكن في عام 2018، أدرجت محكمة الجنايات اسم محمد أبو تريكة ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تنتهي في العام 2023، ووافقت النقض حينها على هذا الإدارج، وفقا لما قاله المحامي خالد علي.

وأضاف المحامي خالد علي، أنه في أبريل/نيسان 2018، تقدمت النيابة بطلب لمدة مدة الإدارج 5 سنوات جديدة، وقامت محكمة الجنايات بإدراجهم، وتم الطعن أمام محكمة الجنايات.

وأضاف المحامي خالد علي، أن المحكمة استمعت لمرافعته اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى.