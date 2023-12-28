“سيارات للمصريين في الخارج“، هي مباردة أطلقتها الحكومة المصرية، في نهاية عام 2022، استفاد منها حتى منتصف الشهر الحالي، أكثر من 317 ألف مستفيد، وتم اطلاقها لتحقيق عدة أهداف أبرزها زيادة التحويلات الأجنبية المصريين بالخارج لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري، عن طريق تشجيع التسجيل في المبادرة بإعفاء سيارات المصريين المغتربين، من الجمارك، والضرائب، على أن يحول المغترب المصري، قيمة هذه الجمارك، والضرائب، بالدولار الأمريكي لحساب وزارة المالية المصرية، كوديعة دون فوائد، يتم ردها بالعملة المحلية، بعد 5 سنوات، وبسعر صرف الدولار وقت ردها.

وحققت مبادرة استيراد السيارات للمغتربين المصريين في الخارج، المرحلة الأولى حصيلة بلغت 450 مليون دولار من طلب استيراد 184.9 ألف سيارة، بينما تلقت المرحلة الثانية من المبادرة عدد 132 ألف طلب تسجيل، تبلغ قيمة أوامر دفعها نحو 1.2 مليار دولار، تم تحويل منها 500 مليون دولار، والإفراج عن 15 ألف سيارة حتى الآن، حسب تصريحات على جلال، المتحدث الرسمي للمبادرة في وزارة المالية المصرية.

مبادرة سيارات للمصريين في الخارج.. تعرف إلى أكثر من 317 ألف مستفيد و5 تسهيلات جديدة و10 شروط وقيمة الوديعة

“أريبيان بزنس” تقدم في هذا التقرير، كل ما تريد معرفته عن مبادرة سيارات للمصريين في الخارج، ولماذا أطلقتها الحكومة، وما هي فكرة المبادرة، وماهي روابط تحميل تطبيق المبادرة، وكم عدد المستفيدين من مبادرة استيراد السيارات للمغتربين المصريين في الخارج، وهل تنطبق شروط المبادرة على شراء السيارات من المناطق الحرة داخل مصر، ومتي يتم رفض إصدار موافقة استيراد سيارات المغتربين؟، والتسهيلات الجديدة في مبادرة استيراد سيارات للمصريين في الخارج.

كما يقدم هذا التقرير، أرقام التواصل، وشروط مبادرة استيراد سيارات للمصريين في الخارج، وكيف تسجل فيها؟، والسيارات الممنوع استيرادها، وكم تبلغ قيمة وديعة استيراد السيارات المصريين المغتربين؟ ومتي يتم استرداد قيمة الوديعة؟، وأكثر أنواع السيارات التي يستوردها المصريون في الخارج بالمبادرة؟ وهل يمكن استيراد سيارة لغرض تجاري ضمن مبادرة سيارات للمصريين في الخارج؟

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، أبرز مؤشراتها، هي شح العملات الأجنبية، ومعدل تضخم قياسي، وتجاوز سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، الـ 53 جنيها، بفارق عن سعر الدولار في السوق المصرفي الرسمي يصل إلى أكثر من 40%.

وتسعى الحكومة المصرية، لمضاعفة قرض تم الاتفاق عليه نهاية العام الماضي، مع صندوق النقد، لتوفير السيولة المناسبة لاتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري، وعدة إجراءات اقتصادية، أخرى ضمن اصلاحات هيكلية للاقتصاد، للخروج من الأزمة.

لماذا أطلقت الحكومة مبادرة سيارات للمصريين في الخارج؟

مبادرة سيارات للمصريين في الخارج.. تعرف إلى أكثر من 317 ألف مستفيد و5 تسهيلات جديدة و10 شروط وقيمة الوديعة

أطلقت الحكومة المصرية، مبادرة سيارات للمصريين في الخارج، لأول مرة في نوفمبر 2022، واستمرت حتى مايو 2023، ثم وافقت على إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة سيارات للمصريين في الخارج، في نهاية أكتوبر الماضي، لمدة 3 أشهر، تنتهي بنهاية الشهر المقبل، مع إمكانية مدها إلى 3 أشهر إضافية، بناء على مدي إقبال المغتربين المصريين على استيراد السيارات عبرها.

ماهي مبادرة سيارات للمصريين في الخارج؟

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الموافقة على القانون رقم 174 لسنة 2023، لإعادة طرح مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” للمرة الثانية، لمدة 3 أشهر، بداية من نهاية أكتوبر الماضي.

وأضافت جندي، أنه وفقا للقانون، هناك إمكانية لمد تطبيق المبادرة إلى 3 أشهر إضافية، بشرط موافقة مجلس الوزراء المصري على ذلك.

مبادرة سيارات للمصريين في الخارج.. تعرف إلى أكثر من 317 ألف مستفيد و5 تسهيلات جديدة و10 شروط وقيمة الوديعة

وأوضحت وزير الهجرة المصرية، أن مبادرة سيارات للمصريين في الخارج، تحمل نفس مزايا المبادرة السابقة، سواء تخفيض70% من الجمارك، بالنسبة للدول التي لا ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي، أو السماح بنزول السيارة لمصر لمدة 5 سنوات من الاشتراك بالمبادرة، وغيرها من المزايا التي أعلن عنها القانون.

وأضافت وزيرة الهجرة المصرية، أن المصريين في الخارج، الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المبادرة السابقة، لأي سبب كان، يسمح لهم بإمكانية استكمال إجراءات التسجيل، مشيرة إلى أن المبادرة تضم مزايا عديدة، قد لا تتكرر مرة أخرى.

ما هي روابط تحميل تطبيق مبادرة سيارات المصريين بالخارج للهواتف الذكية؟

مبادرة سيارات للمصريين في الخارج.. تعرف إلى أكثر من 317 ألف مستفيد و5 تسهيلات جديدة و10 شروط وقيمة الوديعة

وحثت السفيرة سها جندي، الراغبين في المشاركة في المبادرة باقتناص هذه الفرصة المتميزة، أن يقوموا بتحميل التطبيق الخاص بالمبادرة للهواتف الذكية، والذي يحمل عنوان “سيارات المصريين بالخارج”، على متجري آيفون، وأندرويد وفقا للروابط التالية:

رابط التطبيق لهواتف أندرويد من هنا:

رابط التطبيق لهواتف آيفون من هنا:

ما هو عدد المستفيدين من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج؟

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن نحو 132 ألف مواطن من المصريين في الخارج سجلوا طلبات للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، حتى منتصف الشهر الحالي، بعد تمديد المبادرة لمدة 3 أشهر حتى نهاية يناير المقبل.

مبادرة سيارات للمصريين في الخارج.. تعرف إلى أكثر من 317 ألف مستفيد و5 تسهيلات جديدة و10 شروط وقيمة الوديعة

وأضاف معيط، أن الوزارة تقدم كل التسهيلات الجمركية، لتوسيع قاعدة المستفيدين، من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، من المواطنين المقيمين بالخارج.

هل تنطبق شروط المبادرة على شراء السيارات من المناطق الحرة ؟

أوضح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن التسهيلات المقررة للمصريين بالخارج في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، تسري أيضا على استيراد السيارات من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

متى يتم رفض إصدار موافقة استيراد سيارات المغتربين؟

مبادرة سيارات للمصريين في الخارج.. تعرف إلى أكثر من 317 ألف مستفيد و5 تسهيلات جديدة و10 شروط وقيمة الوديعة

أوضح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه في حالة صعوبة، أو تعذر فتح حساب بنكي، أو إجراء التحويل النقدي في أي دولة يقيم بها المصري في الخارج، يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية المصرية تحويل قيمة الوديعة المستحقة من الحساب البنكي للمستفيد، في أي بلد آخر إلى مصر، بشرط أن لا يتم تحويل قيمة الوديعة المستحقة من داخل مصر.

هل يمكن استيراد سيارة لغرض تجاري ضمن المبادرة؟

لا يمكن للمصريين المغتربين الاستفادة من مبادرة السيارات للمصريين في الخارج، باستيراد سيارات لأغراض تجارية، فالمبادرة، مخصصة لسيارات الركوب لغرض الاستعمال الشخصي، ومحددة بعدد سيارة واحدة لكل مغترب.

ما هي التسهيلات الجديدة في مبادرة استيراد سيارات للمصريين في الخارج؟

أكد علي جلال، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، أن هناك عددا من التعديلات الجديدة التي أضافت مميزات للمستفيدين من المرحلة الثانية بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، تشمل:

تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة بنسبة 70%، لتصبح قيمة الضريبة الجمركية المستحقة في الوديعة هي 30 % فقط. مد صلاحية شحن السيارة لمصر لمدة 5 سنوات. السماح بشحن السيارة من أي دولة، وعدم الاشتراط على دولة الإقامة. السماح باستيراد السيارات المستعملة بشرط ألا يتجاوز عام إنتاجها 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، باستثناء لو كان المغترب المصري، أول مالك للسيارة. السماح بطلب إضافة السيارة التي يرغب المغترب المصري في شحنها لمصر، في حال عدم وجودها على تطبيق مبادرة سيارات المصريين بالخارج للهواتف الذكية، ويتم إضافتها خلال 3 أيام عمل.

ما هي أرقام التواصل مع مبادرة استيراد سيارات للمصريين في الخارج؟

مبادرة سيارات للمصريين في الخارج.. تعرف إلى أكثر من 317 ألف مستفيد و5 تسهيلات جديدة و10 شروط وقيمة الوديعة

أرقام التواصل مع مبادرة استيراد السيارات للمصريين المغتربين في الخارج، للإجابة عن أي سؤال، أو استفسار هي:

رقم 15460 الدولي : الخط الساخن لمصلحة الجمارك المصرية، ويمكنك الاتصال به من أي دولة، لإجابة عن أي سؤال، أو استفسار عن المبادرة.

: الخط الساخن لمصلحة الجمارك المصرية، ويمكنك الاتصال به من أي دولة، لإجابة عن أي سؤال، أو استفسار عن المبادرة. رقم 15999: الرقم الخاص بمبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج من داخل مصر، لأي استفسار خاص بالبنوك، أو تطبيق المبادرة، أو والتحويلات البنكية

الرقم الخاص بمبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج من داخل مصر، لأي استفسار خاص بالبنوك، أو تطبيق المبادرة، أو والتحويلات البنكية أرقام 16408 أو 01142335222: إدارة خدمة المواطنين بوزارة المالية المصرية، للاستفسار من داخل مصر، أو خارجها عن الموافقة الاستيرادية ومتطلباتها والفروق المالية.

ما هي شروط استيراد سيارة ضمن مبادرة سيارات للمصريين في الخارج؟

حددت اللائحة التنفيذية لقانون مبادرة سيارات للمصريين في الخارج، 10 شروط يجب توافرها في مقدم طلب الاستيراد من المغتربين المصريين في الخارج هي:

يمكن من خلال مبادرة سيارات للمصريين في الخارج، لكل مغترب مصري، استيراد سيارة ركوب واحدة، بغرض الاستخدام الشخصي، وألا يكون قد سبق له استيراد سيارة ضمن المبادرة. أن يكون مقدم الطلب من المغتربين المصريين، مصري الجنسية، أو مزدوج الجنسية لكنه يحتفظ بالجنسية المصرية. وجود إقامة قانونية سارية للمغترب المصري، ليحق له الاستفادة من مبادرة سيارات للمصريين بالخارج. ألا يقل عمر المتقدم لمبادرة سيارات للمصريين في الخارج، عن 16 عاما. تقديم كشف حساب بنكي للمغترب المصري، عن 3 أشهر سابقة على تاريخ تحويل قيمة الوديعة على الأقل. تسديد قيمة الوديعة المستحقة، التي حددها تطبيق سيارات للمصريين بالخارج، بالدولار الأمريكي، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بقانون المبادرة، مع العلم أنه سيقوم باستردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، حسب سعر صرف الدولار في وقت الاسترداد، لا وقت الإيداع. السماح باستيراد السيارات المستعملة بشرط ألا يتجاوز عام إنتاجها 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، أي عام 2019، باستثناء لو كان المغترب المصري، أول مالك للسيارة. الانتهاء من إجراءات التسجيل عبر تطبيق استيراد سيارات للمصريين بالخارج. أن يتم تشحن السيارة المراد استيرادها من نفس دولة إقامة مقدم الطلب، أو من أي دولة تخضع في علاقتها بمصر لنفس المعاملة الجمركية لدولة الإقامة، أي تتمتع بالإعفاء الجمركي نفسه حال وجوده. حظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بترخيصها في مصر.

كيف تسجل في مبادرة سيارات للمصريين في الخارج؟

مبادرة سيارات للمصريين في الخارج.. تعرف إلى أكثر من 317 ألف مستفيد و5 تسهيلات جديدة و10 شروط وقيمة الوديعة

للتسجيل في مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” يجب تحميل تطبيق “سيارات المصريين بالخارج” كما ذكر فيما سبق ثم اتباع الخطوات الآتية:

إنشاء حسابك بالتطبيق عبر استخدام البريد الإلكتروني الخاص بك. استكمل بيانات حساب بالتطبيق والتي تشمل:

الاسم، وتاريخ الميلاد، والرقم القومي، وبلد الإقامة، ورقم مستند الإقامة ونوعه، ووسيلة التواصل كهاتف أو بريد إلكتروني، وبيانات حسابك البنكي بالخارج.

اختر السيارة المراد استيرادها عبر التطبيق، من أيقونة حاسبة الرسوم.

استكمل بيانات طلبك في التطبيق، بالموافقة على الشروط والأحكام .

رفع المستندات المطلوبة

التزم بتعليمات التطبيق للقيام بالتحويل الدولاري البنكي من حاسبك بالخارج.

عليك متابعة الطلب بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية.

ما هي موديلات السيارات المسموح للمصريين المغتربين باستيرادها؟

– جميع سيارات الركوب مسموح للمغتربين المصريين، باستيرادها عبر مبادرة سيارات للمصريين في الخارج، ماعدا السيارات غير المسموح بترخيصها في البلاد مثل:

– سيارات النقل، والسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن.

– السيارات ذات التجهيزات اللاسلكية المحظورة، مثل الأجهزة المتصلة بالأقمار الصناعية.

مبادرة سيارات للمصريين في الخارج.. تعرف إلى أكثر من 317 ألف مستفيد و5 تسهيلات جديدة و10 شروط وقيمة الوديعة

كم تبلغ قيمة وديعة استيراد السيارات المصريين المغتربين؟

كشفت وزارة المالية المصرية عن قيمة الوديعة المستحقة بالدولار، للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تشمل:

ضريبة القيمة المضافة: بنسبة 14%.

ضريبة الجدول: تتراوح بين 1 إلى 30 % حسب سعة المحرك.

رسم التنمية: يتراوح قيمته من 3 إلى 8.5% حسب سعة المحرك.

30% من قيمة الضرائب الجمركية المقررة وفقا للتعريفة الجمركية؟

الرسوم الإدارية الأخرى المستحقة لإحدى الجهات العامة (تدفع بالجنيه المصري).

نشرت الجريدة الرسمية المصرية الحكومية ، التي تنشر القوانين، ولوائحها التنفيذية، جداول تحدد قيمة الوديعة الدولارية المستحقة عن استيراد السيارات للمواطنين المقيمين في الخارج؛ والتي تشمل موديلات من 2019 حتى 2023، مصنعة على حسب السعة اللترية، وتصل قيمة الوديعة لبعض السيارات إلى:

تسلا 3 موديل 2019: تصل إلى 6300 دولار.

فولكس فاغن E-lavida : تصل إلى 2352 دولارا.

بالنسبة للسيارات البنزين تختلف قيمة الوديعة حسب نوع السيارة، وطرازها، وسعة المحرك، كما يلي:

السيارات سعة محرك حتى 1000 سي سي: تتراوح بين 5.5 إلى 12 ألف دولار.

السيارات سعة محرك من 1001 سي سي وحتى 1600 سي سي: تتراوح بين 7 إلى 18 ألف دولار.

السيارات سعة محرك من 1601 سي سي وحتى 2000 سي سي: تتراوح بين 45 إلى 130 ألف دولار.

السيارات سعة محرك أكثر من 2000 سي سي : تتراوح بين 135 إلى900 ألف دولار.

وجميع السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وتركيا معفاة من الجمارك طبقا لاتفاقيات الحكومة المصرية مع تلك الدول، أو المناطق “زيرو جمارك”، لكنها تقوم بدفع ضرائب، ورسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة، ورسوم الجدول، والتنمية، التي تختلف حسب سعة المحرك:

السيارات سعة محرك حتى1600 سي سي: تدفع ضريبة ورسوم 18%.

السيارات سعة محرك من1600 سي سي إلى 2000 سي سي: تدفع ضريبة ورسوم 34%.

السيارات سعة محرك أكثر من 2000 سي سي: تدفع ضريبة ورسوم 52.5%.

بالنسبة السيارات الكهربائية، هي معفاة من الجمارك، ورسوم الجدول، والتنمية، وتدفع ضريبة القيمة المضافة فقط بنسبة 14% لتشجيع المواطنين على امتلاكها لتخفيف الانبعاثات التي تضر المناخ.

مبادرة سيارات للمصريين في الخارج.. تعرف إلى أكثر من 317 ألف مستفيد و5 تسهيلات جديدة و10 شروط وقيمة الوديعة

متى يتم استرداد قيمة الوديعة عند استيراد سيارات المصريين المغتربين؟

تقوم وزارة المالية المصرية، برد قيمة الوديعة التي حولها المغترب المصري، بالعملة الأجنبية، عند استيراد السيارة ضمن المبادرة بعد 5 سنوات، لكن بالعملة المحلية، بسعر صرف هذه العملة وقت الاسترداد.

ما هي أكثر أنواع السيارات التي يستوردها المصريون بالمبادرة؟

يستورد المصريون المغتربون، أغلب أنواع السيارات من جميع دول العالم، لكنهم يركزون على استيراد بعض أنواع السيارات التي تطبق عليها اتفاقيات “زيرو” جمارك، مثل تركيا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وذلك لتحقيق أقصى استفاد من المبادرة، وأبرز أنواع هذه السيارات هي: جميع أنواع السيارات الكهربائية، وسيارات هيونداي توسان، وسيارات مرسيدس، وبي أم دبليو، ورينو، وبيجو، ونيسان قشقاي، وتويوتا كورولا، وكيا سبورتاج، وفيات تيبو، وفورد فيستا، وأوبل، وفورد فوكس، وجلاكسي، وفورد بي ماكس، بورد سبيجن، ستروين.