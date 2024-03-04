فريق التحرير by فريق التحرير

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ماجيك لاند الحكير تدشن مشروعا ترفيهيا في مصر

مجموعة الحكير، حصلت على حق الانتفاع بأرض “ماجيك لاند” لبناء مشروع “تنزا” على مساحة 250 ألف متر مربع.

فريق التحرير by فريق التحرير
ماجيك لاند الحكير تدشن مشروعا ترفيهيا في مصر
ماجيك لاند الحكير تدشن مشروعا ترفيهيا في مصر

أطلقت شركة ماجيك لاند الحكير السعودية المصرية، مشروعا ترفيهيا متكاملا باستثمارات تبلغ 1.1 مليار جنيه تحت اسم “تنزا”.

وشركة ماجيك لاند الحكير السعودية المصرية، هي شركة مشتركة بين مجموعة الحكير السعودية، ومدينة الإنتاج الإعلامي المصرية وشركة كيان للتشييد.

كما طلبت مجموعة الحكير، مد عقد حق الانتفاع حتى عام 2078، بدلا من 2058، وفق بيان صادر عن الشركة ونقلته مواقع محلية.

الحكير وحق انتفاع ماجيك لاند

ماجيك لاند الحكير تدشن مشروعا ترفيهيا في مصر

وفي عام 2018، حصلت مجموعة الحكير السعودية على أرض “ماجيك لاند”، في  بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، وهي أرض مملوكة لشركة مدينة الإنتاج الإعلامي.

ولإعادة تشغيل المدينة المتوقفة منذ 2010، تخطط شركة الحكير لضخ 30 مليون دولار في تطوير المشروع.

7 مناطق ترفيهية بمشروع “تنزا”

ماجيك لاند الحكير تدشن مشروعا ترفيهيا في مصر

وكانت مدينة الإنتاج الإعلامي، قد منحت مجموعة الحكير، حق الانتفاع بالأرض لبناء مشروع “تنزا” على مساحة 250 ألف متر مربع، والذي يتكون من 7 مناطق ترفيهية، تضم منطقة الدولفيناريوم، والغابة، والسينما، والمسرح، ومنطقة للأطفال، ومنطقة ألعاب وسباقات، ومنطقة مغامرات، بالإضافة إلى عدد من المطاعم، والمساحات الخضراء الواسعة.

ووفق البيان، فإن المجموعة تدرس عدد من المشروعات السياحية الفندقية للاستفادة من قرب المدينة من المتحف المصري الكبير.

ماجيك لاند الحكير تدشن مشروعا ترفيهيا في مصر

ومن المتوقع أن يعيد المشروع صياغة صناعة الترفيه في مصر، إلى جانب جذب المزيد من السائحين، والمستثمرين من مختلف دول العالم، بحسب البيان.

وخلال 2023، حققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، صافي ربح بلغ 481.69 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 272.04 مليون جنيه في 2022.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...