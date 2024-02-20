استضافت مصر النسخة السابعة من مؤتمر الطاقة الدولي “إيجبس 2024″، بعنوان “تحفيز الطاقة.. تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات”، وذلك خلال الفترة من 19 – 21 فبراير 2024.

وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، تحول مؤتمر “إيجبس” من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة تناقش التحديات والحلول لتحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

ويستهدف المؤتمر تأكيد ضرورة التوازن بين الانتقال لمصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، مثل الطاقات الخضراء والمتجدّدة، خاصة الهيدروجين وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة، للحفاظ على النمو الاقتصادي.

ويشهد اليوم الثاني لمؤتمر “إيجبس 2024” مؤتمر الطاقة بمشاركة وزيري البترول والبيئة في مصر، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى تحدى تكنولوجيا المناخ لأول مرة لتصبح منصة عالمية للشركات الناشئة لعرض الحلول التكنولوجية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية

كما ينظم المؤتمر فعالية الحوار الأفريقي للطاقة، لمناقشة السياسات والتشريعات لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى المؤتمر التقني السنوي

مصر تستضيف النسخة السابعة من مؤتمر الطاقة الدولي

ويشارك في المؤتمر35 ألف مشارك من 120 دولة، و2200 أعضاء وفود، و40 شركة عالمية للطاقة والنفط والغاز وتكنولوجيا الطاقة، فيما يضم المعرض المصاحب أجنحة لـ12 دولة تضم الصين، قبرص، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، إسبانيا، تركيا، الإمارات، المملكة المتحدة، أمريكا، ورومانيا التي تشارك لأول مرة علاوة على 450 شركة عارضة من مختلف الدول.