كيف أدت سرقات وعقوبة تلميذ مدرسة للعثور على قطع فرعونية في اسكتلندا؟

كشف متحف اسكتلندا الوطني سر اكتشاف كنوز مصرية من العصور الفرعونية تم العثور عليها مدفونة في أرض مدرسة اسكتلندية والتي يعتقد أنها جاءت من عائلة ميلفيل التي نهبت آثارا مصرية وأخفتها بدفنها بالأرض خوفا من لعنة فرعونية، واكتشف تلاميذ مدرسة على مدى 30 عامًا، كنوزًا مصرية أصبحت معظمها في متحف اسكتلندا الوطني (NMS).

البداية كانت عام 1952، حين نفذ تلميذ في مدرسة دالهوزي Dalhousie عقوبة مدرسية قضت بأن يقوم بحفر الأرض لاستخراج البطاطس لمساعدة البستاني في أرض مدرسته في فايف. ووقتها عثر على جسم كروي ظن في البداية أنه ثمرة بطاطس كبيرة، ليكتشف لاحقًا أنه عثر على تحفة مصرية عمرها حوالي 4000 عام.

وكانت المدرسة قد بنيت فوق منزل عائلة ملفيل، أحضر أحد المعلمين اكتشاف الصبي إلى المتحف الملكي الاسكتلندي ، حيث أدرك عالم المصريات المتميز، سيريل ألدريد، أهميته كرأس تمثال مهم من الحجر الرملي الأحمر في منتصف الأسرة الثانية عشرة (حوالي 1922-1855 قبل الميلاد)، والذي تشير جودته إلى وجود الورشة الملكية .

وبعد أربعة عشر عامًا، في عام 1966، تم العثور على تمثال صغير من البرونز المصري لثور أبيس في أرض المدرسة نفسها من قبل التلاميذ الذين كانوا يؤدون فصل التربية البدنية في الهواء الطلق. أثناء تمرين القفز، سقط أحد الصبية على نتوء بارز في الأرض، وتبين أنه تمثال تاريخه يعود إلى العصر المتأخر أو العصر البطلمي (حوالي 664-332 قبل الميلاد).

قام المعلم المشرف، “ماكني McNie وهو ذاته الذي عثر حين كانت تلميذا على أول تحفة مصرية في المكان في عام 1952، بإحضار القطعة إلى المتحف للتعرف عليها. لكن ماكني أخذ الثور معه واختفى دون أن يترك أثرا.

بعد إغلاق مدرسة دالهوزي، تم شراء قطعة الأرض والتي تسمى ملفيل هاوس في عام 1975 من قبل مجلس فايف الإقليمي آنذاك، والذي استخدمه حتى عام 1998 كمدرسة داخلية للشباب والأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية. في عام 1984، كانت الدكتورة إليزابيث جورنج هي أمينة المتحف لعلم آثار البحر الأبيض المتوسط ​​عندما قامت مجموعة من المراهقين بزيارة المتحف حاملين معهم قطعة للتعرف عليها. وشعروا أنه قد يكون قديما، وتبين أنه تمثال برونزي مصري قديم لرجل. تذكرت جورنج سلفها، ألدريد، وهو يخبرها عن الاكتشافات المصرية السابقة في أراضي ملفيل، وأدركت أن التمثال الموجود هناك لا بد أن يكون مرتبطا بتلك التحف المصرية ذاتها.

عمليات تننقيب سنة 1984 في موقع منزل ملفيل

وقد أثبت اكتشافها بما لا يدع مجالاً للشك أنه كانت هناك وانتهى بها الأمر مدفونة، كان لغزًا. وبسبب فضولها، قررت “البحث بشكل أعمق قليلاً”، ورتبت لزيارة المدرسة لتحديد مكان دفن التمثال. ومع ذلك، بحلول الوقت الذي تم فيه إحضارها إلى المتحف بعد حوالي ثلاث سنوات، كان مكتشفها قد انتهى به الأمر في سجن ساوتون في إدنبرة. ولكن تم ترتيب لقاء معه في منزل ملفيل تحت إشراف ضابط المراقبة، وأطلعها على مكان العثور الصعب. واتفق الخبراء في المتحف البريطاني على أن التمثال يمثل كاهنًا يقدم القرابين، وهو موضوع غير عادي. ومن المحتمل أنه تم إنشاؤه خلال الأسرة الخامسة والعشرين (حوالي 747-656 قبل الميلاد). استكشفت جورنج الموقع بشكل أكبر، فعثرت على أشياء أخرى، بدءًا من الجزء العلوي من تمثال خزفي جميل للإلهة إيزيس وهي ترضع ابنها حورس، إلى جزء من لوحة خزفية تحمل عين حورس. يعتبر ملفيل هاوس منزلًا فخمًا ورائعًا تم تشييده من قبل إيرل ملفيل الأول في عام 1697، وهو الآن بمثابة مكان إقامة لقضاء العطلات بالخدمة الذاتية.

وستروي جورنج قصة وتفاصيل تلك الاكتشافات لأول مرة من قبل جورنج وخليفتها الدكتورة مارجريت ميتلاند، والتي ستنشر في 30 نوفمبر. وستقدم التفسيرات المحتملة لوجود هذه الكنوز ومنها أن الإسكندر، اللورد بالجوني، وريث الملكية، قد حصل عليها بعد أن زار مصر عام 1856 مع شقيقتيه لتحسين حالته الصحية السيئة بعد مرضه أثناء الخدمة في حرب القرم.

(الإسكندر، اللورد بالجوني)

لكنه عاد إلى بريطانيا أضعف، وتوفي عام 1857، عن عمر يناهز 24 عامًا، بسبب مرض السل. ومن المحتمل أن الحزن والارتباط الحزين للآثار بوفاته المبكرة دفع أحدهم إلى التخلص منها. ومن الممكن أيضًا أن تكون قصص “لعنة المومياء”، التي يرجع تاريخها إلى ستينيات القرن التاسع عشر، قد ربطت هذه الآثار بسوء الحظ، مما دفع أحدهم إلى دفنها. وقالت ميتلاند، المنسق الرئيسي لمتحف البحر الأبيض المتوسط ​​القديم: “لا يمكننا التأكد مما إذا كانت الخرافات لعبت أي دور في التخلي عنهم، لكن الأمر ليس مستحيلا”. يتم عرض رأس الحجر الرملي، الذي يبلغ ارتفاعه 110 ملم، في المتحف الاسكتلندي. وقالت ميتلاند: “إنها تحفة فنية غير عادية، ومهمة للغاية من حيث الثقافة المصرية”. وأضافت جورنج: “يمكن لكل أمين متحف أن يروي لك بعض القصص غير العادية، ولكن هذه واحدة من أكثر القصص غير العادية التي حدثت لي خلال 26 عامًا في المتحف”.

Honoured to have had Egyptian Egyptologist @GawadHeba & comic artist @Nasser_Junior here @NtlMuseumsScot to discuss ‘Egypt’s Dispersed Heritage’! It was a fantastic event – thought-provoking and inspiring – thanks to everyone who attended! https://t.co/3SIvTvoQBu pic.twitter.com/Xa6xHenw6o — Dr Margaret Maitland (@eloquentpeasant) May 22, 2023