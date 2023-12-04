تخطى المليار دولار.. قناة السويس تعلن توقيع عقدا جديدا

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، وشركة سكاتك “إيه.إس.إيه” النرويجية، مذكرة تفاهم قيمتها 1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.

وقالت الهيئة الحكومية التابعة لقناة السويس المصرية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن شركة “سكاتك” بموجب مذكرة تفاهم، تحصل على رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر في منطقة شرق بورسعيد.

وجاء التوقيع، حسب بيان الهيئة، على هامش مؤتمر قمة المناخ التابع للأمم المتحدة “كوب 28” في دبي.

وأضافت الهيئة، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بما يتضمنه من استثمارات خاصة بتوليد الطاقة النظيفة، تبلغ نحو 1.1 مليار دولار.

وأوضحت، أن حجم الإنتاج المشروع اعتمادا على الطاقة المتجددة سيصل إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويا بحلول عام 2027.

وأضافت، أن المشروع يعتمد علي محلل كهربائي طاقته 190 ميغا واط، يأتي منها 317 ميغا واط من طاقة الرياح، و140 ميغا واط من الطاقة الشمسية.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن موانئ المنطقة، جاهزة لتقديم هذه خدمة تموين السفن بالوقود الأخضر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لإنتاج إنتاج الوقود الأخضر.

وأضاف جمال الدين، أن هذه هي الشراكة الثانية مع شركة “سكاتك” النرويغية، والتي جاءت أول مشروعاتها بالمنطقة، في نوفمبر 2022، لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء لتصديره لأول مرة في العالم، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر كوب 27 الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأوضح، أن تموين السفن بالوقود الأخضر، هو مطلب عالمي، لتخفيض انبعاثات الكربون في العالم، التي ينتج 10% منها الشحن البحري.