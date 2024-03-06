قرض صندوق النقد ومصر.. توقيع اتفاق بـ ٨ مليارات دولار

توصلت الحكومة المصرية، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، رسميا، على قرض صندوق النقد الجديد، في خطوة لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص مذهل في العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم.

وصباح الأربعاء، قامت مصر بتعويم عملتها المحلية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي 6% مرة واحدة، بهدف مكافحة موجات التضخم، وجذب الاستثمار الأجنبي، ما مهد الاتفاق على قرض صندوق النقد الجديد.

زيادة برنامج قرض صندوق النقد

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق، مساء الأربعاء.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من يوم الأربعاء، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

التعويم يفقد الجنيه 60%

وحرك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75%، وبعد الإعلان، بدأ الجنيه بالتعويم، وفي غضون ساعات خسر أكثر من 60% من قيمته مقابل الدولار.

وبحلول نهاية اليوم، كانت البنوك التجارية العاملة في مصر، تتداول العملة الأمريكية بأكثر من 50 جنيها للدولار الواحد، ارتفاعا من نحو 31 جنيها.

لقد تضرر الاقتصاد المصري، بشدة بسبب سنوات من التقشف الحكومي، ووباء فيروس كورونا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، ومؤخرا، الحرب بين إسرائيل، وحماس في غزة.

وأدى ارتفاع تكلفة السلع الأساسية إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها المصريون من الطبقة المتوسطة، والفقراء، ويعيش ما يقرب من 30% من المصريين في حالة فقر، وفقًا للأرقام الرسمية.

ومهدت إجراءات البنك المركزي المصري، الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار بعد مفاوضات ماراثونية.

موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد

ولا يزال الاتفاق على قرض صندوق النقد، الذي تم الإعلان عنه في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء، بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي من المتوقع أن يجتمع هذا الشهر.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: “تظهر السلطات التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وأضافت:” أن الإصلاحات الرئيسية تشمل تحرير سعر الصرف، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية، للحد من التضخم”.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الاتفاق الجديد سيمكن الحكومة من الحصول على قروض من مؤسسات مالية أخرى بما في ذلك البنك الدولي.

سعر صرف مرن للجنيه المصري

وكان صندوق النقد، قد شدد على أهمية إقدام السلطات المصرية على تشديد السياسة النقدية، والمالية، والتحرك نحو سعر صرف مرن، قبل الموافقة على قرض صندوق النقد الجديد، أو المضي قدما في المراجعات التي طال انتظارها لبرنامج القرض.

ووفق تصريحات لمصادر رفيعة المستوى نقلتها قنوات محلية، فإن القرار هو تعويم كامل، لافتا أنه في إطار ما جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الذي سيتابع الإجراءات خلال مدة البرنامج، مشيرا إلى أن صندوق النقد “يراقب 3 مؤشرات: استمرار السوق الموازية، وحجم الفارق مع سعر الصرف الرسمي، وحجم التداول في الإنتربنك، وحجم متأخرات النقد الأجنبي”.

وأضاف المصدر، أنه يمكن للبنك المركزي المصري ضخ السيولة في السوق بشكل شرعي، لكن “لن يكون بإمكانه إجبار البنوك المحلية على الالتزام بسعر معين للصرف”.

وفي وقت سابق، شدد صندوق النقد على أهمية إقدام السلطات المصرية على تشديد السياسة النقدية، والمالية، والتحرك نحو سعر صرف مرن، قبل الموافقة على حزمة تمويل أكبر، أو المضي قدما في المراجعات التي طال انتظارها لبرنامج القرض.

سقف للاستثمارات العامة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، تشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء برئاسة ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات للتأكد من خفض الاستثمارات العامة، مع تحديد سقف لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي 2024/ 2025، لكل جهات الدولة، بما في ذلك الوزارات، وشركات قطاع الأعمال، والشركات المملوكة للدولة.