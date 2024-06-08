عمرو دياب يصفع أحد معجبيه على وجهه.. وحالة من الغضب تسود وسائل التواصل

وتداول النشطاء على السوشيال ميديا فيديو للفنان عمرو دياب أثناء إحيائه إحدى الحفلات، حيث التف حوله عدد من المعجبين لالتقاط الصور معه.

لكن الغريب هو ما قام به الفنان المصري حيث أظهر الفيديو صفعه لأحد المعجبين على وجه وهو ما مثل صدمة للجميع، فلم يتوقعوا أن يُقدم نجمهم المفضل على هذا الفعل.

الغريب في الأمر، هو أن الرجل الذي تلقى الصفعة لم يبد أي رد فعل، وترك المسرح، لكنه بالتأكيد يمر بحالة نفسية سيئة بعد هذا الموقف غير الإنساني من عمرو دياب.

الأغرب في الأمر هو تبرير البعض لفعلة عمرو دياب، حيث حاول البعض تسليط الصورة على جذب الرجل لعمرو دياب من “جاكت البدلة”، وكان رد الفعل هو صفعة على الوجه.

لكن الكثيرين اعترضوا على هذه الرؤية وقالوا إن رد الفعل مبالغ فيه، وأن عمرو دياب شخصية عامة، ولا يجب أن يكون رد فعله بهذه الطريقة.