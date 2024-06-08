فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار مصرآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربية

عمرو دياب يصفع أحد معجبيه على وجهه.. وحالة من الغضب تسود وسائل التواصل

سيطرت حالة من الغضب الشديد على رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول فيديو للمطرب عمرو دياب أثناء صفعه لشخص على وجه.

فريق التحرير by فريق التحرير

وتداول النشطاء على السوشيال ميديا فيديو للفنان عمرو دياب أثناء إحيائه إحدى الحفلات، حيث التف حوله عدد من المعجبين لالتقاط الصور معه.

لكن الغريب هو ما قام به الفنان المصري حيث أظهر الفيديو صفعه لأحد المعجبين على وجه وهو ما مثل صدمة للجميع، فلم يتوقعوا أن يُقدم نجمهم المفضل على هذا الفعل.

الغريب في الأمر، هو أن الرجل الذي تلقى الصفعة لم يبد أي رد فعل، وترك المسرح، لكنه بالتأكيد يمر بحالة نفسية سيئة بعد هذا الموقف غير الإنساني من عمرو دياب.

الأغرب في الأمر هو تبرير البعض لفعلة عمرو دياب، حيث حاول البعض تسليط الصورة على جذب الرجل لعمرو دياب من “جاكت البدلة”، وكان رد الفعل هو صفعة على الوجه.

لكن الكثيرين اعترضوا على هذه الرؤية وقالوا إن رد الفعل مبالغ فيه، وأن عمرو دياب شخصية عامة، ولا يجب أن يكون رد فعله بهذه الطريقة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...