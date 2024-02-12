فريق التحرير by فريق التحرير

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مصر تعتزم ادخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل في 2024

يُتوقع أن يكون لقانون ضريبة الدخل الجديد تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الإيرادات العامة وتحسين كفاءة النظام الضريبي.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر تعتزم ادخال تعديلات لقانون ضريبة الدخل

تُعدّ ضريبة الدخل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة المصرية، وتُستخدم لتمويل مختلف الخدمات والبرامج التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

وتسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر إلى تطوير نظام ضريبة الدخل لجعله أكثر عدلاً وكفاءة، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن الحكومة تعتزم تعديل قانون ضريبة الدخل خلال الفترة المقبل.

ونقلت التقارير عن مصادر في مصلحة الضرائب المصرية أنه تتم دراسة اجراء تعديلات على القانون لمواكبة طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة.

ما هي التعديلات التي ستطرأ على قانون ضريبة الدخل؟

  • إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة منهم.
  • مراعاة أن يكون القانون الجديد مرنًا وبسيطًا، مع الاحتفاظ بالتعديلات التي أجريت مثل قانون 30 لعام 2023.
  • لا مجال لزيادة سعر الضريبة.

تسهيل رد الضريبة على القيمة المضافة

  • توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد.التأكيد على ضرورة توفير الممولين كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد.
  • على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة (خمس سنوات).

تسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد

  • رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيس والملف المحلي ذو 8 ملايين جنيه.
  • فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بضريبة الدخل.

مشكلات تنتظر الممولين غير الملتزمين

  • تشكيل لجنة لمتابعة حل المشكلات التي تواجه الممولين.
  • الإجراءات القانونية ضد الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة الإلكترونية.
  • منظومة الإيصال الإلكتروني قيد التطبيق.

معلومات إضافية:

  • ارتفعت إيرادات الموازنة العامة في مصر بنسبة 31.4% خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الحالي.
  • أسهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 85.6% من إجمالي الإيرادات.
  • نمت الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 68.5 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 1.7 مليار جنيه.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...