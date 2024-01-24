السيسي يقرر نقل أراضي ومباني 13 وزارة إلى صندوق مصر السيادي

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بنقل ملكية المباني والأراضي التابعة لنحو 13 وزارة وهيئة إلى صندوق مصر السيادي، بعد انتقال هذه الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعد صندوق مصر السيادي، للتصرف في هذه المنشآت سواء بالبيع أو التأجير أو التطوير، أو الاستثمار أو الطرح للمنفعة أو الشراكة، وهو ما حدث من قبل مع مبنى مجمع التحرير الشهير، ومينى وزارة الداخلية القديم بلاظوغلي.



وتضم قائمة المقرات التي شملها القرار الجمهوري، كل من، مبنى وزارة الخارجية، مينى وزارة العدل، مبنى وزارة الصحة والسكان، مبنى وزارة التربية والتعليم، مبنى وزارة التموين، مبنى وزارة الإنتاج الحربي، مبنى وزارة السياحة والآثار، مبنى وزارة النقل، مبنى وزارة الإسكان، مبنى وزارة التضامن الاجتماعي.

نقل أراضي ومباني 13 وزارة إلى صندوق مصر السيادي



ضمت قائمة الـ13 مبنى الذين شملهم القرار أيضا، مبنى الأمانة العامة لوزارة المالية في لاظوغلي، و مبادرة التجارة الخضراء التابعة لوزارة الصناعة في شارع قصر العيني، والوحدات السكنية التي تشغلها وزارة التنمية المحلية في حي جاردن سيتي

في عام 2015، أطلقت مصر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يقع على بعد نحو 60 كيلومترا من القاهرة العاصمة التاريخية، ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة تقدر بنحو 40 ألف فدان، وسيتم البدء في أعمال المرحلة الثانية من المشروع في العام الجاري، على أن يتم الانتهاء في عام 2027.



وتضم العاصمة الإدارية الجديدة مقرات جديدة للحكومة والبرلمان والسفارات والهيئات الحكومية، والبنوك وغيرها، كما تضم العديد من المناطق السكنية، بالإضافة إلى وسائل مواصلات متطورة، وهي تهدف بالأساس إلى تخفيف الزحام عن مدينة القاهرة.

وتسعى شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جمع نحو 200 مليار جنيه (6.5 مليار دولار)، عبر طرح ما يقرب من 10% من أسهمها في البورصة المصرية وذلك بنهاية العام الجاري، وذلك من أجل المساهمة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع.