أول صفقة مصرية بعد تعويم الجنيه بطلها أرض الحزب الوطني

منح مجلس الوزراء المصري، شركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، ونايلوس للخدمات السكنية، الضوء الأخضر لإنشاء برجين فندقي، وسكني، على أرض مقر الحزب الوطني المنحل، وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية في مصر، وذلك في أول صفقة مصرية بعد تعويم الجنيه.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول الربع الثاني من 2028، وقد قدرت تقارير سابقة تكلفته الاستثمارية بنحو 5 مليارات دولار، ويعتبر هذا المشروع أول صفقة مصرية بعد تعويم الجنيه.

أول صفقة مصرية بعد تعويم الجنيه

ووفق قرار الحكومة، فسوف تنشئ شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، برجا فندقيا وتجاريا وإداريا بارتفاع 75 طابقا، في حين ستشيد نايلوس للخدمات السكنية، برجا سكنيا بارتفاع 50 طابقا، ويضم 446 وحدة سكنية فاخرة.

وبحسب الاتفاقية، فسوف تقوم الدولة بتحصيل رسم سنوي بالعملة الأجنبية، مقابل منح نايلوس حق الانتفاع بالأرض، بالإضافة إلى حصولها على جزء من إيرادات المشروع.

نقل ملكية أرض الحزب الوطني

في أغسطس الماضي، وجه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الصندوق الفرعي للسياحة التابع لصندوق مصر السيادي، بنقل ملكية قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 16.6 ألف متر مربع إلى الشركتين، التي يبدو أنه قد جرى تأسيسهما (شركة مساهمة مصرية) بغرض إعادة تطوير أرض مقر الحزب الوطني المنحل، والذي يأتي ضمن عدة مشاريع بارزة تهدف إلى تطوير المباني التاريخية في وسط القاهرة، وجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات.

وكان صندوق مصر السيادي قد دعا مستثمري القطاع الخاص لتقديم العروض الخاصة بالمشروع من خلال مناقصة عام 2022.

والأربعاء، قامت مصر بتخفيض قيمة عملتها بأكثر من 38%، عقب رفع أسعار الفائدة بشكل قياسي بمقدار 600 نقطة أساس، وإعلان اتفاق صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار.