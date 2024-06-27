ارتفاع صادرات مصر الغذائية والزراعية خلال الربع الأول من 2024

أظهرت بيانات حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعًا ملحوظًا في صادرات مصر من السلع الغذائية والزراعية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث سجلت صادرات السلع الغذائية زيادة بنسبة 32% لتصل إلى 1.447 مليار دولار، مقارنة بـ 1.095 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

وتصدر عصير البرتقال المجمد قائمة السلع المصدرة بزيادة كبيرة بلغت قيمتها 20.793 مليون دولار.

وفي قطاع السلع الزراعية، ارتفعت الصادرات بنسبة 15.3% لتصل إلى 1.430 مليار دولار، مدفوعة بزيادة كبيرة في صادرات الخضروات الطازجة والفاصوليا العادية.

هذه الأرقام الإيجابية تعكس جهود الحكومة المصرية في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الشامل في جميع قطاعات الاقتصاد.

بالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن صادرات مصر غير النفطية تجاوزت مستوى 35.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها نحو 20% عن العام السابق، مما يؤكد نجاح خطة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية لمصر.