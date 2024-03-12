6.1 مليار دولار.. قفزة في صادرات مصر السلعية في بداية 2024

واصلت الصادرات السلعية المصرية نموها منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 6% في أول شهرين من عام 2024، بالمقارنة مع الفترة نفسها في عام 2023، وفقا لبيانات حكومية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن صادرات مصر سجلت 6.121 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير 2024، مقابل 5.794 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

كما تجاوز حجم الصادرات السلعية المصرية خلال شهري يناير وفبراير 2024، صادرات نفس الفترة خلال عامي 2022 و2021.

أبرز 5 دول تستورد من مصر

وجاءت تركيا على رأس قائمة الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية في هذه الفترة بقيمة بلغت نحو 551 مليون دولار.

أما المملكة العربية السعودية فجاءت في الترتيب الثاني لأكثر الأسواق المستقبلة لصادرات مصر، بقيمة تصل إلى نحو 511 مليون دولار، وفقا لبيانات وزارة التجارة.

وجاءت إيطاليا في الترتيب الثالث بقيمة 395 مليون دولار، أما ليبيا فاحتلت الترتيب الرابع بقيمة بلغت ما يصل إلى نحو 337 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر السلعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 315 مليون دولار.

أبرز القطاعات التصديرية



وعن مستوى القطاعات التصديرية، فإن قطاع مواد البناء جاء في الترتيب الأول بين القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية من عام 2024 بقيمة صادرة بلغت نحو 1.177 مليار دولار.



وفي الترتيب الثاني جاء قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 939 مليون دولار، وأما قطاع الصناعات الغذائية فجاء في الترتيب الثالث بقيمة بلغت نحو 873 مليون دولار.



وفي الترتيب الرابع بين أبرز قطاعات الصادرات المصرية خلال شهري يناير وفبراير 2024، قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة بلغت نحو 871 مليون دولار، ثم قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة تصل إلى نحو 809 ملايين دولار، لتأتي في المركز الخامس.

وفي المركز السادس يأتي قطاع الملابس الجاهزة بقيمة صادرات بلغت نحو 465 مليون دولار، وجاء قطاع الغزل والمنسوجات في الترتيب السابع بقيمة صادرات بلغت نحو 179 مليون دولار.



وجاء قطاع منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية في الترتيب الثامن بقيمة صادرات بلغت 153 مليون دولار، وحل قطاع المفروشات في الترتيب التاسع بقيمة 94 مليون دولار.



وفي الترتيب العاشر جاء قطاع الصناعات الطبية بقيمة صادرات بلغت نحو 92 مليون دولار، ثم قطاع الأثاث بقيمة صادرات بلغت 43 مليون دولار، وثم قطاع الصناعات اليدوية بقيمة صادرات بلغت 36 مليون دولار، ثم قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة صادرات 27 مليون دولار.

ووفقا البيانات فإن البرتقال الطازج والمجفف، جاء على رأس أبرز البنود الجمركية التي حققت زيادة في هيكل الصادرات المصرية خلال شهري يناير وفبراير 2024.



وبلغت صادرات البرتقال نحو 296 مليون دولار، ثم صادرات الأسمدة النيتروجينية بقيمة 268 مليون دولار.



وفي الترتيب الثالث جاءت صادرات الذهب بقيمة بلغت نحو 211 مليون دولار، ثم الأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة صادرات بلغت 229 مليون دولار، وأخيرا زيوت النفط بقيمة صادرات بلغت نحو 215 مليون دولار.