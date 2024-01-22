إحالة شيرين عبد الوهاب للمحاكمة بعد 10 أيام.. تعرف إلى التهمة

في مشكلة جديدة من سلسلة مشاكل المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، أصدرت جهات التحقيق المصرية، قراراً بإحالة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد بالجيزة، لتنظر في جلستها يوم السبت 3 فبراير 2024، الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 والتي يتهمها فيها المنتج محمد الشاعر بسبه وقذفه والتشهير به.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المصرية، قد تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر، يتهم فيه المطربة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب، والقذف، والتشهير، خلال مؤتمر صحفي لها مصور، ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما تتسبب في قيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام موقع “إنستغرام” عقب انتشار ذلك الفيديو.

التحقق من صحة فيديو شيرين عبد الوهاب

وصرح صبحي جمال، محامي المنتج محمد الشاعر، بأن النيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا في الواقعة استمعت خلاله لأقوال موكله المنتج الشهير، وطلبت تقرير الفحص الفني للفيديو من وزارة الداخلية، والذي انتهى إلى صحة الفيديو، وترديد المطربة شيرين عبد الوهاب، لعبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.

شيرين عبد الوهاب تمتنع عن الحضور للنيابة

كما طلبت النيابة العامة، تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، واستدعت النيابة العامة المطربة شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير، وأقوال المجني عليه، وتحريات المباحث الجنائية التي عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور متعللة بإصابتها بفيروس كورونا فأمر النائب العام بإحالتها إلى محكمة جنح الشيخ زايد بالجيزة، في جلسة 3 فبراير 2024، وفقاً لما قاله محامي المجني عليه.

ومرت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية بعدة مشاكل، كان أبرزها مشاكل مع زوجها السابق، حسام حبيب، الذي طلقها مرتين خلال أقل من عام.