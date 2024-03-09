كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن إنه أوقف قرار بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري خلال عام 2023، لأسباب تتعلق بالأمن القومي في مصر.

وأضاف السيسي في كلمتة له اليوم السبت، بمناسبة يوم الشهيد: رفضت هذا القرار لأنه كان صعب نحرر سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بسبب عدم توافر عملات أجنبية، مشيرا إلى أنه لو حدث تعويم في ذلك الوقت كان من المتوقع أن يقفز سعر الدولار إلى ما يتراوح بين 80 – 90 جنيها للدولار الواحد.

وقرر البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات السوق، وهو ما أدى إلى وصول سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك إلى نحو 50 جنيها لكل دولار، بعدما استقر لأكثر من عامين عند مستوى يقترب من 31 جنيها.

وبالتزامن مع قرارات البنك المركزي، أعلنت الحكومة عن توقيعها لاتفاق مع صندوق النقد لتوسيع برنامج التمويل الحالي لمصر من 3 – 8 مليارات دولار، ويمكن أن تصل إلى 9.2 مليار دولار في حال حصلت مصر على قرض الاستدامة البيئية.

وأوضح الرئيس المصري، أنه بعد توافر التمويل الجديد من صفقة رأس الحكمة، والاتفاق التمويلي من صندوق النقد الدولي، أصبح من المكن التحول إلى سعر صرف مرن.

وفي نهاية شهر فبرايرالماضي، أعلنت الحكومة المصرية، عن توقيع صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر الأحمر، مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو) الإماراتية، التي ستحصل القاهرة بموجبها على نحو 35 مليار دولار خلال شهرين، شاملة 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن وجود سيولة دولارية في مصر تقدر بنحو 45 – 50 مليار دولار أسهمت في إنجاح سياسة سعر الصرف المرن، قائلا إن الأمور في البلاد بدأت بالتحسن.

وتابع الرئيس المصري خلال الكلمة: “لم أغامر بكم ولم نضيع أموال مصر بفساد مضيفا أنه عاتب على عدد من رجال الأعمال بسبب تسعير السلع وفقا لأسعار السوق السوداء”.

وخلال كلمته، كشف الرئيس السيسي عن أن إعادة إعمار قطاع غزة ستصل إلى نحو يزيد على الـ 90 مليار دولار