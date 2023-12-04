فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار مصرسوق العملات

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

ويضع القانون المصري، عقوبات قاسية لتداول العملات الأجنبية خارج الأسواق الرسمية (البنوك، والصرافات)، تتراوح بين الحبس المشدد مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.

فريق التحرير by فريق التحرير
سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، ثابتا في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، فيما ظل متوسط سعر صرف الدولار الرسمي ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 في البنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 في البنوك

وظل متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم الاثنين ثابتا، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما جاء سعر الدولار اليوم في مصر، لدي أغلب البنوك عند نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

وحدد مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعرا لشراء الدولار في تعاملات الاثنين 4 ديسمبر 2023، بـ 30.90 جنيها للشراء.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك الأهلي المصري30.7530.95
بنك مصر30.7530.95
بنك الإسكندرية30.8530.95
البنك التجاري الدولي “cib”30.8530.95
مصرف أبو ظبي الإسلامي30.9030.95

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر، ثابتا خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 في السوق الموازية، بعدما انخفض الأحد بنحو 3 جنيهات، ليتراجع من أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي، عندما تجاوز الـ 52 جنيها.

وتراوح سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، في السوق الموازية “السوق السوداء”، بين 48.40 جنيها للشراء، و49.40 جنيها للبيع، حسب موقع “sarf-today“.

ويضع القانون المصري، عقوبات قاسية لتداول العملات الأجنبية خارج الأسواق الرسمية (البنوك، والصرافات)، تتراوح بين الحبس المشدد مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...