ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، ثابتا في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، فيما ظل متوسط سعر صرف الدولار الرسمي ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 في البنوك

وظل متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم الاثنين ثابتا، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما جاء سعر الدولار اليوم في مصر، لدي أغلب البنوك عند نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

وحدد مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعرا لشراء الدولار في تعاملات الاثنين 4 ديسمبر 2023، بـ 30.90 جنيها للشراء.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.95 بنك مصر 30.75 30.95 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر، ثابتا خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 في السوق الموازية، بعدما انخفض الأحد بنحو 3 جنيهات، ليتراجع من أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي، عندما تجاوز الـ 52 جنيها.

وتراوح سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، في السوق الموازية “السوق السوداء”، بين 48.40 جنيها للشراء، و49.40 جنيها للبيع، حسب موقع “sarf-today“.

ويضع القانون المصري، عقوبات قاسية لتداول العملات الأجنبية خارج الأسواق الرسمية (البنوك، والصرافات)، تتراوح بين الحبس المشدد مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.