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سد النهضة دخل مرحلته النهائية ببناء 94.6%.. هل وصلت مفاوضات نهر النيل لحائط مسدود؟

أعلنت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الإثيوبي لمشروع سد النهضة، دخول السد مرحلته النهائية، مشيرة إلى اكتمال 94.6% من عمليات البناء،

فريق التحرير by فريق التحرير
سد النهضة

قالت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا” إن سد النهضة دخل مرحلته النهائية بفضل الجهود الموحدة والمثابرة للإثيوبيين، وإن إثيوبيا ستواصل جهودها نحو ضمان التكامل الإقليمي والتنمية المتبادلة.

ونقلت “إينا” عن ديميقي ميكونين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني لتنسيق السد، قوله إن “الإثيوبيين نقلوا السد إلى مرحلته النهائية من خلال تخصيص أموالهم ومعارفهم وخبراتهم في السنوات الـ12 الماضية”.

وأشار إلى أن بناء السد وصل حاليًا إلى 94.6%، وقال إن الشعب الإثيوبي أظهر أن كل شيء ممكن للعالم أجمع من خلال تقديم الدعم بلا كلل وتنفيذ أنشطة الحفاظ على الحوض.

وقال ميكونين إن سد النهضة هو مظهر من مظاهر التكاتف والتفاني من أجل أمتهم، مضيفاً أن اللجنة التنفيذية أعطت التوجيه لتمكين الجمهور من مواصلة دعمهم الثابت.

وكشف أنه تم عقد أربع جولات من المحادثات الثلاثية في الأشهر الماضية مع مصر والسودان، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة، لافتاً إلى أن المفاوضات توقفت بسبب موقف مصر من جدوى التفاوض الثلاثي.

وأكد ميكونين موقف إثيوبيا الثابت بإجراء المفاوضات على أساس المبادئ والتوصل إلى اتفاق. وقال إن البلاد ستعزز جهودها من أجل التكامل الإقليمي والتنمية المشتركة.

مصر تضع شروطاً تعجيزية أمام سد النهضة

وقال مستشار الأنهار العابرة للحدود ودبلوماسية المياه فقيه أحمد نجاش إن محاولة مصر إعادة فرض اتفاق الحقبة الاستعمارية بشأن تقاسم مياه نهر النيل وجعل توزيع المياه جدول أعمال رئيسي في المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة أدت إلى فشل المفاوضات.

واتهم نجاش مصر بأنها تطرح جدول الأعمال الذي يسمح لها باستخدام المياه وحدها.

واعتبر أن طلب مصر الأحادي بإطلاق 40 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل ما هو إلا حيلة لتأخير ملء وبناء السد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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