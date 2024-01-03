بدأ تطبيق رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري المصري، في مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمصر، لتسجيل ونقل ملكية جميع أنواع السيارات بالشهر العقاري المصري، بداية من الاثنين الماضي، أول أيام عام 2024.

على أي سيارات تطبق رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري المصري؟

وتشمل الزيادة رسوم تسجيل، ونقل ملكية، عقود بيع جميع أنواع السيارات المستعملة، والجديدة، والتي تتضمن السيارات الأجرة، والسيارات الملاكي، والموتوسيكلات، وسيارات النقل والمقطورات، والجرارات والأتوبيسات وسيارات الميكروباص.

كيف تحدد رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري المصري؟

تختلف الرسوم الجديدة المطبقة، لتسجيل بيع، أو نقل ملكية أي مركبة، حسب قيمة شراء السيارة، وموديل السيارة، وسنة صناعتها، وعدد السليندرات (حجم السي سي)، كما تختلف الرسوم، إذا كانت السيارة أجرة حسب عدد الركاب.

كم رسما تتضمنه رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري المصري؟

وتتضمن الرسوم الجديدة لتسجيل، ونقل ملكية السيارات، رسوم توقيع العقد، ورسوم للعقد، ورسوم إدارية، وبعد تسجيل العقد في مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، يتم إخطار إدارة المرور التابعة لها السيارة بالتسجيل، لنقل ملكية السيارة من البائع للمشتري.

كيف انتشرت جداول بنسب متعددة لزيادة رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري المصري؟

انتشرت جداول عديدة بنسب متعددة للرسوم الجديدة، في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض مواقع الأخبار المحلية، بنسب زيادة مختلفة، ولم ينه الجدل إلا تصريحا من مسئولي رابطة مصنعي السيارات بمصر، عن نسبة الزيادة، ونفيهم أن تكون الزيادة 5 أضعاف كما تردد.

ما هي نسبة زيادة رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري المصري؟

أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات بمصر، أن هناك قرارا بزيادة رسوم عقود تسجيل بيع جميع السيارات، سواء الجديدة، أو المستعملة، بداية من أول عام 2024، بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر قناة “أون” المصرية، مساء الثلاثاء، أن القرار يشمل مختلف أنواع السيارات، سواء أجرة، أو ملاكي، أو موتوسيكلات، أو نقل، أو مقطورات، أو جرارات، أو أتوبيسات، أو ميكروباصات، بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والتي بدأ تطبيقها مع بداية العام الجديد 2024.

وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات بمصر، أن القرار لن يؤثر بالسلب على سوق السيارات، وأن رسوم نقل ملكية، وتسجيل بيع السيارات بالشهر العقاري زادت من 5% إلى 10% فقط، نافيا أن تكون الزيادة 5 أضعاف كما تردد.

ولم تنشر الجريدة الرسمية، جداول الرسوم الجديدة حتى وقت كتابة التقرير.

موجة من قرارات حكومية بزيادة أسعار الخدمات

ومنذ أول أيام عام 2024، قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار فواتير كهرباء المنازل، وأسعار تذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، وأسعار خدمات الإنترنت الأرضي، ورسوم خدمات أخرى.

ويعاني الاقتصاد المصري، من شح بالعملات الأجنبية، وديون سيادية، وتضخم قياسي، بعد تراجع تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي الماضي، بنسبة انخفاض 30.8% إلى 22.1 مليار دولار، وخروج نحو 55 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ( الأموال الساخنة)، على 3 مراحل في الفترة بين 2018، 2022.

والحكومة المصرية، لديها جدول أقساط ديون خارجية مستحقة السداد خلال العام الحالي، تبلغ قيمتها 42.26 مليار دولار.

وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر، نسبة 35.9% في نوفمبر الماضي، فيما تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء” اليوم الثلاثاء 2-1-2024، الـ 53 جنيها، بفارق عن سعر الدولار الرسمي في السوق المصرفي يصل إلى أكثر من 40%.

وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حسب بيانات البنك المركزي المصري، من 7.17 جنيهات للدولار الواحد في 18 يناير 2015، إلى نحو 30.94 جنيها للدولار في 30 ديسمبر 2023، بنسبة ارتفاع 331.5%.

وتسعى الحكومة المصرية، لمضاعفة قرض تم الاتفاق عليه نهاية العام الماضي، مع صندوق النقد الدولي، إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر، لتوفير السيولة المناسبة لاتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري، وعدة إجراءات اقتصادية، أخرى ضمن اصلاحات هيكلية للاقتصاد، للخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد.