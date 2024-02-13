رئيس قناة السويس السابق يتولى تمثيل فرنسا في الممر اللوجستي بين أوروبا وآسيا

أشارت تقارير صحفية إلى تعيين جيرار ميسترالي الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنجي والرئيس السابق لقناة السويس، مبعوثا خاصا لتمثيل فرنسا في مشروع ممر التكامل اللوجستي بين اوروبا وآسيا، المعروف بالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (ايمك-IMEC)، كما ذكرت الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس الاثنين.

يذكر أن المسار الجديد عند تنفيذه سيختصر طريق التجارة بين الهند وأوروبا بنسبة 40 بالمئة، وخلال قمة قادة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند في سبتمبر الماضي، وقعت الهند والولايات المتحدة والسعودية والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مذكرة تفاهم لإنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا India – Middle East – Europe Economic Corridor (IMEC)، وسيبدأ المشروع، الذي يشبه طريق التوابل القديم، من مومباي بالهند بحرا إلى ميناء دبي بالإمارات، ومن هناك إلى منطقة الغويفات الإماراتية بالسكك الحديدية. يمتد المسار إلى السعودية، ويصل إلى جنوب الأردن، ثم يصل إلى مدينة حيفا الساحلية ، ومنها إلى ميناء بيرايوس اليوناني بحرا، ومنه إلى أوروبا برا.

يتكون الممر الاقتصادي الجديد من مسارين منفصلين هما “الممر الشرقي” الذي يربط الهند مع الخليج العربي و “الممر الشمالي” الذي يربط الخليج بأوروبا.

وتهيمن 10 دول على حركة شحن الحاويات حول العالم وهي كل من الصين والولايات المتحدة وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا والهند وهونغ كونغ وفيتنام بحسب بيانات البنك الدولي.

الكلفة 500 مليار دولار

تُقدّر كلفة الممرّ الذي وَصفه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأنه «ممرّ اقتصادي تاريخي»، بحوالي 500 مليار دولار، وهو يعتمد خطّاً بحريّاً من الهند إلى الإمارات والسعودية، ومن هناك خطّ سكة حديد بدأ العمل فيه عام 2018 بكلفة 250 مليار دولار، وأنابيب نفط إلى الأردن فميناء حيفا، ومنه خطّ بحري إلى مدينة بيري اليونانية، ومنها برّاً إلى ألمانيا وأوروبا.