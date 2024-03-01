كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، عن استلامها لكامل المخصصات الدولارية للدفعة الأولى لصفقة تنمية مشروع “رأس الحكمة” الاستثماري مع الإمارات، والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة تسلمت، اليوم الجمعة، 5 مليارات دولار جديدة من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، لمشروع تطوير مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ”.

وخلال اجتماع الحكومة أمس الخميس، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تسلمت بالفعل 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، على أن يتم استلام الدفعة الثانية والأخيرة اليوم الجمعة.

فيما قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه يجرى التنسيق بين البنك المركزي المصري والجانب الإماراتي، لاتخاذ إجراءات اللازمة لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى الجنيه المصري.

ومن المقرر أن تحصل مصر على باق الـ35 مليار دولار التي تم الإعلان عنها وقت توقيع الصفقة، خلال شهرين، وفقا لمجلس الوزراء المصري، هذا بالإضافة الـ35% النسبة التي تم الإعلان عن أنها ستكون لصالح الحكومة المصرية من صافي أرباح المشروع.

وتعتزم الحكومة المصرية تشكيل لجنه وزارية خاصة بمشروع رأس الحكمة سيترأسها رئيس الوزراء، وتكون مهمتها التنسيق بين الجهات المعنية من أجل تيسير الإجراءات، وحل أي مشكلات، من أجل تطوير المشروع، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء أمس الخميس.

التفاصيل المالية لصفقة رأس الحكمة

وتستهدف الحكومة المصرية الدفع بنجاح مشروع رأس الحكمة الذي تعتبره أضخم مشروعا تنمويا في مصر، ليكون نموذج لبناء شراكات استثمارية أخرى على غرار الشراكة مع الجانب الإماراتي.

وتتلخص التفاصيل المالية لصفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات في حصول مصر على 35 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين.

وانعكست الآثار الإيجابية لهذه الصفقة الاستثمارية الضخمة في هبوط سعر الدولار في السوق السوداء من نحو 70 جنيها إلى أقل من 50 جنيها مساء اليوم الجمعة، فيما يصل سعر الدولار في البنوك المصرية أقل من 31 جنيها للدولار الواحد.

كما تراجع سعر الذهب في مصر من نحو 4000 جنيه للجرام عيار 21 إلى أقل من 3000 جنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة