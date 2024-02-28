السيسي: “رأس الحكمة” أكبر مشروع سياحي وجزء من قيمة الصفقة دخل البنك المركزي

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية حريصة على التحدث مع الشعب، بكل صدق، ووضوح، وشفافية، عند طرح أي مشروع جديد.

رأس الحكمة أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط

وقال السيسي، خلال احتفالية “قادرون باختلاف” في نسختها الخامسة، الأربعاء، حول مشروع رأس الحكمة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أوضح شكل الشراكة في مشروع رأس الحكمة، ومساحته، والإجراءات التي تتم خلال الشهور والسنوات القليلة القادمة.

وأضاف الرئيس المصري، أن مشروع رأس الحكمة، سوف يصبح أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، فيه مدينة عالمية تتضمن حياة مستمرة، وتقديم خدمات على مدار العام بالكامل بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر.

جزء من قيمة الصفقة دخل البنك المركزي

وأوضح السيسي، أن جزءا من المبالغ المعلنة في صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، دخل للبنك المركزي المصري، وأنه سيتم تحويل جزء آخر، يوم الجمعة المقبل دون أن يحدد القيمة، مشيرا إلى أنه يبقي فقط أن توضح الدولة بالتفصيل قيمة المبالغ الواردة.

شكر للإمارات على المساندة والدعم

وأعرب الرئيس المصري، عن شكره للأشقاء في الإمارات، وعلى رأسهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، قائلا:” ليس سهلا أن يضع أحد 35 مليار دولار في شهرين، لا يوجد في العالم مثل ذلك، وهذا شكل من أشكال المساندة والدعم بشكل واضح”.

وأضاف:” إن القرار تم اتخاذه في ثانية واحدة وبدون أي إحراج”.

وتابع الرئيس السيسي:” إنه يوجه هذا الحديث للمصريين لأن الأشقاء في الخليج دائما يقفون بجوار مصر”.

وأوضح:” وأنا هنا لأسجل موقفا خاصا بالإمارات لأن الظرف الاقتصادي في مصر صعب منذ 4 سنوات”.

والثلاثاء، أصدر الرئيس السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 170.8 مليون متر مربع ناحية محافظة مطروح، لإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلًا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.

أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر

كشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان لها مساء الجمعة، عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية، إنها تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة للمدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

وقال البيان، إن هذا الاستثمار يمثل خطوة محورية لترسيخ مكانة رأس الحكمة، التي تقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، كوجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر المتوسط.

وبحسب البيان فإن منطقة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، ستكون واحدة من أهم مدن الجيل التالي التي ستتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

مصر تعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات، عن 5 مليارات دولار، من الودائع الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تبلغ 11 مليار دولار.

وأضاف مدبولي، أن الدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

وقال رئيس الوزراء: خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.