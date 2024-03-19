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مصر.. تخصيص 596 مليار جنيه للدعم في موازنة العام المالي المقبل

تسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تخصيص مبالغ كبيرة للدعم في موازنة العام المالي المقبل. كما تركز على دعم قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر

خصصت الحكومة المصرية 596 مليار جنيه (12.67 مليار دولار) للدعم في موازنة العام المالي المقبل (2024/2025)، وفقًا لوزير المالية المصري محمد معيط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وتأثير تغير سعر الصرف، مما يمثل تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة.

وتوزعت مبالغ الدعم على النحو التالي:

  • 134 مليار جنيه للسلع التموينية
  • 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية
  • 40 مليار جنيه لتكافل وكرامة
  • 125 مليار جنيه دعم الخبز

وخصصت 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

ونقل بيان صادر عن وزارة المالية عن معيط قوله إن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ 3.9 تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه.

وتستهدف الحكومة تحقيق تريليوني جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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