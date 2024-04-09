كيف يؤثر خفض الجنيه المصري على أداء شركة بي بي البريطانية؟

توقعت شركة بي بي BP البريطانية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن تتأثر أعمالها في مصر بسبب قرار خفض الجنيه المصري الذي أقره البنك المركزي قبل نحو شهر.

وفي 6 مارس 2024، سمح البنك المركزي المصري بتحديد سعر الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه المصري إلى مستوى 50 جنيها للدولار بعدما ظل ثابتا لفترة طويلة عند مستوى 30.85 جنيه، قبل أن ينخفض سعر الدولار إلى 47.60 جنيها لكل دولار.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يؤثر انخفاض قيمة الجنيه المصري على أعمالها بقيمة قد تصل إلى نحو 200 مليون دولار.



ضخ استثمارات جديدة في مصر



وكشفت شركة بي بي BP عن نيتها لضخ استثمارات جديدة على مدى السنوات القادمة في قطاع الغاز والبترول بمصر، منها 1.5 مليار دولار منها استثمارات جديدة في أنشطة التنمية والاستكشاف، مع إمكانية ضخ 5 مليارات دولار إضافية.

ويمتلك عملاق الطاقة الطاقة العالمي، حصصاً في 4 مشاريع للغاز في مصر أكبرها في منطقة غرب دلتا النيل، وفي عام 2017، قامت بشراء 10% من حقل ظهر المصري للغاز في البحر المتوسط من شركة إيني الإيطالية.

وكان موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة “بي بي” قال في وقت سابق، إن بي بي حريصة على استمرار أعمالها وزيادة استثماراتها في مجال استكشاف الغاز والبترول في مصر.

وأشار إلى أن الشركة البريطانية تضع مصر كأولوية في مجال الاستكشاف، من أجل تعظيم الاستفادة من التسهيلات البرية والبحرية المقامة لتسريع خطط التنمية والإنتاج لتلبية الطلب المتنامي للسوق المحلي، ودعم مساعي الدولة لتصدير الفائض من الطاقة.

مشروع مشترك مع أدنوك

وتأتي هذه الاستثمارات الجديدة في أعقاب إعلان “بي بي” عن تشكيل مشروع مشترك يركز على الغاز في مصر مع شركة “أدنوك”. وسيضم حصصًا في 3 امتيازات تطوير ومشروعات استكشاف تابعة لـ “بي بي”، مع مساهمة نقدية من “أدنوك” لتمويل فرص النمو المستقبلية، ومن المتوقع اكتمال المشروع في النصف الثاني من عام 2024.

أداء قوي في الربع الأول



وتتوقع شركة الطاقة العملاقة أن تعلن عن أداء قوي من أعمالها التجارية خلال الربع الأول، مع تحسن ملحوظ في نتائج شراء وبيع النفط. وارتفعت أعمال تداول الشركة تزامناً مع زيادة إنتاج النفط والغاز وتحسن هوامش الربح في أعمال التكرير.

تعافي بعد عام صعب



أنهت “بي بي” عام 2023 بشكل جيد، بعد أن عانت في وقت سابق من العام بسبب الاستقالة المفاجئة للرئيس التنفيذي برنارد لوني. سجلت الشركة أرباحاً في الربع الرابع فاقت التوقعات، وسرعت عمليات إعادة شراء الأسهم، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها.

ارتفاع صافي الديون



وقالت “بي بي” إنها تتوقع ارتفاع صافي ديونها في الربع الأول، مما يعكس زيادة رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي وعائدات تصفية الاستثمارات.